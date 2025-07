México ya está ‘en negociaciones’ frente a nuevos aranceles de EU; son ‘injustos’, acusa

El Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores (SRE), respondió al anuncio de nuevos aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos, los cuales calificó de “injustos”, si bien destacó que ya hay negociaciones para mitigar su impacto en la economía nacional.

A través de un comunicado conjunto, las dependencias recordaron que, desde el viernes, una delegación mexicana se reunió con representantes del Gobierno estadounidense para abordar diferentes temas pertinentes para la relación bilateral.

Donald Trump ha enviado cartas a sus socios comerciales. ı Foto: Especial.

Destacaron que, en la misma, se abordaron temas de seguridad, migración, frontera, gestión de aguas, así como la relación económica entre ambos países. Al respecto, se discutió la posible imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, lo cual fue tachado por las dependencias mexicanas como “injusto”.

“Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo”, se lee en el comunicado.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía. ı Foto: Cuartoscuro

A causa de esto, se destacó que en la misma mesa de diálogo se le ha dado prioridad a “conducir los trabajos para que antes de esa fecha tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera. [...] Es decir, México ya está en negociaciones”.

Resulta muy relevante haber establecido desde el 11 de julio la vía y el espacio necesarios para resolver cualquier posibilidad de que entren en vigor nuevos aranceles el 1° de agosto. Es decir, México ya está en negociaciones.

Comunicado Conjunto @SE_mx - @SRE_mx



México ya está en negociaciones con Estados Unidos para proteger empresas y empleos



🔗 https://t.co/bXW8cBmi0g pic.twitter.com/D5DlZ1omN1 — Economía México (@SE_mx) July 12, 2025

El comunicado del Gobierno mexicano se publica una hora después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que envió una carta a su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum para anunciar la imposición de aranceles del 30 por ciento a productos importados de nuestro país.

Lo anterior, acusó Trump, en respuesta a déficits comerciales entre México y Estados Unidos, así como una falta de resultados de nuestro país en el combate a los cárteles y al tráfico de fentanilo.

“México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles, que están tratando de convertir a toda América del Norte en un parque de juegos del narcotráfico. ¡Obviamente, no puedo permitir que eso ocurra!”, se lee en la carta de Trump.

