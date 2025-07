Baja consumo eléctrico por lluvias: Concamin

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón, comentó que el clima lluvioso ayudó a la industria mexicana ante los apagones que se han registrado en el norte del país, esto debido a que descendieron las temperaturas y con ello la demanda de electricidad.

“Nos está ayudando el clima, nos está ayudando que no hay tanto calor como está pasando y nos está ayudando que hay agua. La lluvia y el calor menos intenso está permitiendo que no estemos en esa crisis de apagones”, dijo durante la firma del Convenio de Colaboración entre Concamin y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) para combatir el contrabando.

Malagón comentó que hubo un diálogo entre empresas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para concientizar y buscar una reducción de energía eléctrica. El año pasado, por estas fechas, recordó, hubo apagones que afectaron al país a causa del calor intenso.

Añadió que la CFE creó una reserva de energía electrica de 12 por ciento que se utilizaría en caso de emergencia. Al respecto, Alejandro Malagón dijo que con el clima y la reserva, no se solicitarán apagones a la industria mexicana.

“Vamos a estar preparados, porque hay sectores a los que no les puedes parar la operación de una máquina”, dijo el presidente de la Concamin a medios de comunicación.

Explicó que hay sectores que usan mucha energía eléctrica, por lo que no se puede detener la operación; ejemplificó el caso de los hornos industriales, quepueden tardar hasta seis meses en volver a encender.

“Ahorita todos están preparados, no se ha hecho un ajuste y estamos preparados para que no nos suceda, por ejemplo las fábricas de vidrio y otros materiales no pueden parar la operación de un día a otro”, mencionó.