México debe lograr un acuerdo de exclusión para el T-MEC: Kenneth Smith

Frente a la amenaza de aranceles del presidente Donald Trump, el gobierno federal debe lograr una exclusión total de las mercancías que son comercializadas bajo el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); de esta manera, en la revisión del acuerdo, en 2026, se podría salvaguardar el libre comercio en Norteamérica, señaló Kenneth Smith, exjefe de la negociación técnica del T-MEC.

“La clave para México es obtener una exclusión formal, es decir, un acuerdo escrito entre Estados Unidos, México y Canadá, de que los aranceles que impone Estados Unidos a todo el mundo y las investigaciones por la Sección 232 no van a aplicar al T-MEC… Si logramos una exclusión total a lo mejor podemos llegar a hablar de una revisión del T-MEC en 2026 con más posibilidad de preservar el libre comercio en la región”, agregó.

El Dato: El economista afirma que todo lo que está haciendo Estados Unidos (imposición de aranceles) es violatorio del T-MEC, lo que podría favorecer a México en la renegociación.

Y aunque no hay certeza de que los aranceles son una estrategia de negociación o si de verdad el presidente Donald Trump los impondrá porque los considera necesarios, México sí debe lograr este acuerdo porque sería como “una garantía, una especie de blindaje”, indicó Smith.

Incluso si el presidente estadounidense sigue teniendo desacuerdos con el resto de los países e incrementándoles tarifas, “el T-MEC se vuelve aún más valioso” porque las demás naciones buscarán llegar a Norteamérica y quizá a México para poder colocarse en el mercado estadounidense. “Hay escenarios muy difíciles y negativos donde podemos quedar peor que otras regiones del mundo, pero si se negocia bien, con éxito y con mano dura, creo podemos obtener un escenario relativamente positivo”, destacó el economista.

5.3% aumentó el comercio global de mercancías hasta marzo

17.1% impuso Donald Trump como impuesto al tomate mexicano

Smith sostuvo que decir que estamos bien frente a otros países no es del todo cierto porque las empresas que no cumplen con las reglas de origen o que no están alineadas al T-MEC, sí sufren las consecuencias de un arancel que está incluso por encima de la tarifa recíproca de 10 por ciento que les impuso a otros países.

“Por ejemplo, del sector de piel de Guanajuato, que tratan de exportar su producto a Estados Unidos; los importadores les dicen: ¿sabes qué?, tu producto no cumple con el T-MEC, tendrías que pagar 25 por ciento, entonces, dame un descuento de 25 por ciento, si no no te compro, porque se lo puedo comprar a Brasil, a otros países que hoy en día tienen un arancel recíproco del 10 por ciento. Cuando te vas al detalle, resulta que no estamos tan bien”, apuntó.

Respecto a la revisión del tratado comercial que se hará en 2026, dijo que lo ideal es no “reabrir” el acuerdo y atender las preocupaciones de Estados Unidos con convenios bilaterales o trilaterales. “No tocas un tratado que en cifras de comercio e inversión es altamente exitoso”, dijo.

El Tip: especialistas de la OMC estiman los aranceles más altos y los inventarios reabastecidos en el futuro inmediato, afectarán a la demanda de importaciones.

Sin embargo, consideró que la administración Trump querrá dejar una huella y lo más seguro es que haya “una posibilidad de que Estados Unidos pida reabrir el tratado, parcial o totalmente, y en ese sentido estaríamos ante un escenario más complejo que una simple revisión”.

Smith destacó que lo que México no debe de hacer en las negociaciones arancelarias es aceptar cupos o límites a las exportaciones de las mercancías con tal de no pagar una tarifa, porque eso cobrará factura en la revisión del T-MEC. “Cualquier cosa que tú concedas ahorita se vuelve el statu quo a partir del cual vas a empezar la revisión” del tratado comercial.

En ese sentido, aseguró que una de las formas en que México puede actuar y que posteriormente le servirá en la revisión del T-MEC, es solicitar consultas bajo el mecanismo de solución de controversias, lo que sentará un precedente legal.

“Es decir, argumentar claramente que lo que está haciendo Estados Unidos, independientemente de que estés dispuesto a negociar con ellos, en este momento es violatorio del tratado. No puedes ni incrementar los aranceles, ni dar exclusiones parciales donde te perdono el contenido estadounidense, pero lo demás sí pagará. Todo lo que está haciendo Estados Unidos es violatorio del tratado”, puntualizó.

MÁS INTERCAMBIO. La Organización Mundial de Comercio (OMC) destacó que el comercio mundial de mercancías tuvo un incremento de 5.3 por ciento entre enero y marzo de este año a tasa anual, mientras que a tasa intertrimestral también creció 3.6 por ciento. El impulso fue porque los importadores, con el fin de evitar las tarifas arancelarias del 2 de abril, adelantaron sus compras; no obstante, se espera que en los siguientes meses el crecimiento baje por inventarios abastecidos y por gravámenes más altos.

“Aunque el crecimiento del volumen del comercio de mercancías en el primer trimestre superó las previsiones más recientes de la OMC, los economistas de la Organización esperan que el ritmo de expansión se ralentice más adelante en el año, a medida que los inventarios completamente reabastecidos y unos aranceles más altos afecten a la demanda de importaciones”, agregó.

El crecimiento registrado estuvo por encima de las “Perspectivas y Estadísticas del Comercio Mundial” de la OMC, que se anunciaron el 16 de abril, y que sólo preveía un incremento de 2.7 por ciento para los primeros meses del año; además, ve que pronóstico “plano” crecería 0.1 por ciento.