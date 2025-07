Reitera ALIPLAST su compromiso con la reducción de la contaminación plástica

La Asociación Latinoamericana de la Industria del Plástico (ALIPLAST) expresó su respaldo a los esfuerzos internacionales para erradicar la contaminación por residuos plásticos. No obstante, manifestó su rechazo a que el tratado global en negociación contemple límites a la producción de plásticos o a los insumos químicos que se utilizan en su fabricación.

Este pronunciamiento se da en el contexto de las discusiones lideradas por el Comité Intergubernamental de Negociación (INC), creado por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), encargado de redactar un instrumento jurídicamente vinculante para enfrentar la contaminación plástica, incluida la que afecta al entorno marino.

Desde la perspectiva de ALIPLAST, restringir la fabricación de plásticos no solo sería ineficaz, sino que podría agravar problemáticas sociales. “Una medida que limite la producción de plásticos no solo no contribuirá a la reducción de la contaminación, sino que provocaría efectos adversos para los ciudadanos de menores ingresos a través del aumento de precios o del desabastecimiento en las cadenas de alimentos y bienes de consumo esenciales, así como en el acceso a agua potable, servicios públicos, salud, entre otros”, advirtió la organización.

La asociación subrayó su respaldo a esquemas regulatorios como el Reglamento REACH (de la Unión Europea) y el TSCA (de Estados Unidos), así como al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de sustancias químicas, los cuales considera herramientas clave para una gestión responsable y basada en ciencia.

Sin embargo, también reconoció que la adopción de estas normativas implica inversiones significativas y procesos largos de implementación, además de que varios países de la región aún carecen de programas nacionales robustos en esta materia.

En defensa del valor del plástico, ALIPLAST recordó que este material es esencial en sectores estratégicos como salud, alimentación, infraestructura, energía y telecomunicaciones. Destacó que más del 80% de los procesos industriales dependen del plástico y que este contribuye positivamente en temas como la reducción de emisiones contaminantes y el combate al desperdicio alimentario.

Por ello, la Asociación llamó a que el futuro tratado se base en enfoques científicos y se impulse la innovación en reciclaje, economía circular y gestión eficiente de residuos, sin afectar el acceso de la población a bienes y servicios básicos.

En línea con esta visión, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), como parte de ALIPLAST, reiteró su disposición a colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Economía para avanzar en las metas planteadas en el Plan México, presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

