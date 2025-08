Lanzan herramienta para Pymes de Banamex y Global Payments

En un contexto en el que existen más de 4.5 millones de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México que necesitan acelerar su crecimiento y facilitar la expansión nacional, Banamex, MasterCard y Global Payments, a través de EVO Payments, presentaron Pago Shops, una propuesta que permitirá a los negocios crear su tienda en línea.

Con esta innovación, las Pymes en México podrán gestionar y distribuir fácilmente sus productos, con el apoyo de redes sociales enfocadas en ventas, lo que les permitirá integrarse sin problemas al mundo digital.

El Dato: Pago Shops estará disponible a partir de este viernes 1 de agosto para las Pequeñas y Medianas Empresas que buscan impulsar su negocio.

No obstante, los emprendedores podrán contar con el servicio exclusivo “Do it for me”, a través del cual un equipo de diseñadores digitales brindará asistencia personalizada para crear y adaptar su tienda en línea.

Los pequeños negocios podrán realizar cambios de forma rápida y sencilla, gestionar sus ventas y controlar el inventario sin tener la necesidad de conocer temas técnicos especializados.

Al respecto, Mauricio Schwartzmann, Country Manager de Mastercard México, sostuvo que los pagos digitales son una herramienta clave para que las Pymes amplíen su alcance, reduzcan costos y operen de manera más eficiente en un mundo cada vez más interconectado.

6 meses de mantenimiento gratis tendrán las Pymes

“En Mastercard, a través de nuestra alianza con Global Payments, buscamos ofrecer una experiencia de pago ágil, inteligente y segura, gracias al procesamiento de transacciones tokenizadas que protegen la información y fortalecen la confianza en cada operación. Nuestro compromiso es construir un ecosistema digital inclusivo que funcione para todos, garantizando que las Pymes, sin importar su tamaño o ubicación, tengan acceso a tecnología de vanguardia que impulse su desarrollo”, afirmó.

Al respecto, Gabriel Mejía, director general de LATAM de Global Payments, mencionó que este nuevo producto es una solución definitiva para acelerar el crecimiento y facilitar la expansión nacional de las Pymes.

En tanto, Itza Morales, directora del segmento Pyme de Banamex, aseguró que gracias a esta herramienta se darán las bases digitales y tecnológicas que dicho segmento de empresas necesita para optimizar sus procesos y hacer crecer cada uno de sus negocios. “Es un nuevo componente de nuestra estrategia corporativa para seguir apoyando a las Pymes de todo el país, que son generadoras del 72 por ciento de los empleos en México”, explicó.

Entre los beneficios que tendrán aquellos que accedan a esta herramienta, están el registro y mantenimiento gratuito durante los primeros seis meses que, según el volumen de ventas, podría ser gratis de por vida; tendrá soporte para la integración de sus redes sociales; reportes en línea de todas sus ventas; depósitos de ventas al siguiente día hábil; ventas en línea 100 por ciento seguras a través de la plataforma 3D Secure y una integración con un proveedor logístico para el envío de productos.