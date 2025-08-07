Arranca Unilever flota eléctrica para reducir sus emisiones en CDMX

Unilever de México informó el miércoles que ya puso en marcha su primera flota de tractocamiones eléctricos, la cual operará su logística en el Valle de la capital mexicana. Este cambio forma parte de su plan de cero emisiones rumbo a 2039.

En esta primera fase, el proyecto incorpora cinco tractocamiones eléctricos de carga pesada para mover 300 toneladas de producto terminado al día, cada uno equipado con cajas secas de 53 pies. Las unidades operarán desde un hub de recarga, el cual cuenta con cargadores de hasta 600 kW que permiten la carga simultánea de hasta 12 tractocamiones.

“El camino hacia la descarbonización exige transformar cada eslabón de la cadena de valor. Esta flota de movilidad eléctrica representa un paso tangible hacia ese objetivo, al combinar innovación tecnológica con soluciones energéticas limpias que reducen nuestro impacto ambiental”, comentó Regina Montes, directora de Operaciones de Unilever de México.

La empresa señaló que la logística representa solo 3 por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Unilever, 90 por ciento de esa cifra proviene del transporte por carretera.

“Por ello, la transformación de esta área es una prioridad dentro de la estrategia climática global de la compañía”, detalló la empresa.

Con esta decisión, Unilever de México se sumó así a otros mercados estratégicos como Países Bajos, Arabia Saudita y Turquía, que ya incluyeron vehículos eléctricos de carga como parte de las soluciones para reducir la huella de carbono en logística.

“Sabemos que los grandes cambios suceden cuando se trabaja con constancia. Esta flota es solo el inicio de un camino más amplio, donde la logística sirve para consolidaruna cadena de valor en beneficio de las personas y del planeta”, añadió Montes.

Con esta iniciativa, Unilever de México refuerza su compromiso con un sistema de distribución más limpio, eficiente y alineado con su visión global de alcanzar una operación completamente descarbonizada.

Unilever es una de las compañías líderes a nivel mundial en productos de belleza y bienestar, cuidado personal y alimentos con presencia en más de 190 países.

