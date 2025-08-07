Inflación en julio desacelera a 3.51%, informa el Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este jueves que la inflación general anual en México se ubicó en 3.51 por ciento durante julio de 2025.

“En julio de 2025, el INPC presentó un nivel de 140.780: aumentó 0.27 por ciento respecto al mes anterior.

“Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.51 por ciento. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 1.05 por ciento y la anual, de 5.57 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.

Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.31 % a tasa mensual, y de manera anual se ubicó en 4.23 por ciento.

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.22 por ciento y los de servicios, 0.39 por ciento.

“A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.13 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios y, los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.13 por ciento”.

