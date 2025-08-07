Trump pone arancel de 100% a chips

Estados Unidos impondrá un arancel de 100 por ciento a los semiconductores importados, señaló este miércoles a la prensa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con información de agencias, el mandatario estadounidense dijo en el Salón Oval de la Casa Blanca que la nueva tasa arancelaria a estos mecanismos se aplicará a “todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos”; sin embargo, no se aplicará a las empresas que se hayan comprometido a fabricar en el país.

“Así que arancel de 100 por ciento para todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos. Pero si te has comprometido a fabricar (en Estados Unidos), o si estás en proceso de fabricar (en Estados Unidos), como muchos, no hay arancel”, dijo Trump.

Durante la pandemia de Covid-19, se registró una escasez de circuitos integrados de cómputo, lo que provocó un aumento en el precio de los automóviles, electrodomésticos y otros eléctrónicos, contribuyendo así a un incremento general y a nivel internacional de la inflación.

La demanda de chips de computadora ha estado aumentando en todo el mundo, con un incremento en las ventas de 19.6 por ciento en el año que terminó en junio, según la organización World Semiconductor Trade Statistics.

De acuerdo con AP, las amenazas de aranceles de Trump marcan una ruptura significativa con los planes existentes para revitalizar la producción de circuitos integrados de cómputo en Estados Unidos.

Anteriormente, la ley bipartidista Chips y Ciencia, promulgada en 2022 por el entonces presidente Joe Biden, proporcionó más de 50 mil millones de dólares para apoyar nuevas plantas de chips de computadora, financiar investigaciones y capacitar a trabajadores para la industria.

El objetivo de combinar apoyo financiero, créditos fiscales y otros incentivos económicos era atraer inversión privada, una estrategia a la que Trump se ha opuesto.

“Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos no se les aplicará ningún cargo”, aseguró el mandatario.