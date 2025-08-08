Se contrae sector de vehículos ligeros

En el séptimo mes del año, la producción de vehículos ligeros cayó 14.29 por ciento y la exportación también registró una caída de 12.64 por ciento a tasa mensual; la disminución se da luego de que en junio se haya tenido un aumento respecto de mayo. No obstante, a tasa anual, mostraron incrementos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La producción de julio finalizó en 309 mil 453 vehículos, una diferencia de 51 mil 594 unidades menos que en junio; en comparación con el mismo mes de 2024, se fabricaron 7 mil 144 unidades más, es decir 2.4 por ciento, lo que ubica al mes con un máximo histórico. Además, tuvo un incremento de 2.21 por ciento arriba del máximo previo de 2017.

Por su parte, en el mes de referencia la colocación de vehículos ligeros en el mercado externo se situó en 289 mil 598 unidades, es decir, 41 mil 919 automóviles menos que en junio, aunque en la comparación anual se tuvo un incremento de 7.9 por ciento o 21 mil 301 automotores más. De igual forma, las exportaciones de julio tuvieron un máximo histórico para un mismo mes y se mantuvo 4.62 por ciento arriba del anterior registro de 2019.

79.3% de autos ligeros en julio fueron enviados a Estados Unidos

Asimismo, en el periodo de enero a julio de 2025 se produjeron 2 millones 316 mil 173 vehículos, un crecimiento de 0.7 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado; de la producción total de unidades, 77.1 por ciento fueron camiones ligeros y el resto de automóviles ligeros.

Las exportaciones no tuvieron un desempeño óptimo, pues de enero a julio se colocaron un millón 955 mil 782 unidades, una baja de 27 mil 309 automotores o 1.4 por ciento en comparación con los mismos meses de 2024; del total de julio, 79.3 por ciento o un millón 550 mil 072 autos ligeros fueron enviados hacia Estados Unidos, mientras que el 20.7 por ciento de las exportaciones llegaron a otros países, es decir, 405 mil 710 unidades.

Entre los países que recibieron vehículos, Canadá fue el segundo destino con 213 mil 758 unidades o 10.9 por ciento; seguido de Alemania, con 55 mil 920 o 2.8 por ciento, y Colombia, con 19 mil 522 o 1.0 por ciento.