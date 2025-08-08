Trump impone entrevista para visa estadounidense a niños y adultos mayores: ¿A partir de cuándo?

El Gobierno de Estados Unidos quitará exención de entrevista para visa a niños y adultos mayores.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha emprendido una dura campaña contra la migración ilegal, lo cual incluye un endurecimiento de las redadas contra residentes ilegales, así como reglas más estrictas para tramitar la visa con la cual se garantiza el acceso a su territorio.

A mediados de este año, se anunció que, como parte de un ambicioso proyecto fiscal de Trump —conocido como One Big Beautiful Bill—, se impuso un costo adicional a las visas, de forma que tramitar este documento ahora puede costar hasta 10 mil pesos.

Reformas impulsadas por Trump encarecieron las visas. ı Foto: Reuters

Ahora, el Gobierno de Estados Unidos confirmó un nuevo cambio que dificultará aún más el trámite de la visa estadounidense: niños y adultos mayores también deberán presentarse a una entrevista. Te contamos todos los detalles y a partir de cuándo aplica.

Niños y adultos mayores deberán realizar entrevista para visa a partir de esta fecha

A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que actualizarán las categorías de solicitantes que pueden ser elegibles para quedar exentos de la entrevista de visa de no inmigrante.

Tramitar una visa conlleva un proceso largo y cumplir muchos requisitos. ı Foto: Adobe Stock

De esta forma, de acuerdo con los cambios, ahora también quedarán sujetos a entrevista los aspirantes menores de 14 años y mayores de 79 años. Así que no, tu edad ahora no será motivo para “librar” la entrevista.

Sin embargo, aún se contemplan algunas excepciones. Es decir, no harán la entrevista para visa estadounidense quienes soliciten este documento bajo las siguientes figuras:

Solicitantes bajo símbolos de visa: A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de oficiales acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, TECRO E-1

Solicitantes de visas diplomáticas o de tipo oficial

Solicitantes que renueven visas B-1, B-2, B1/B2 o Border Crossing Card/Foil (para mexicanos), dentro de los 12 meses siguientes a la expiración de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años cuando se emitió la visa previa

Además, el Departamento de Estado de EU agregó otro cambio a la lista. De acuerdo con el comunicado, el periodo para renovación sin entrevista se acortará de 48 a 12 meses.

Toma en cuenta la lista de excepciones para la visa. ı Foto: Unsplash.

Esto quiere decir que, si tu visa expiró, ahora solo tendrás un año para tramitar la renovación y estar exento de la entrevista. Si no realizas el trámite después de ese periodo, deberías presentarte a una entrevista como todos los demás aspirantes.

Todo lo anterior entrará en vigor a partir del 2 de septiembre de 2025 .

