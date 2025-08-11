Ronald Johnson reconoce papel de empresarios en seguridad de México y EU

El embajador tuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson reconoció que los empresarios como factor clave para impulsar la prosperidad, generar oportunidades de empleo y fortalecer la seguridad en ambas naciones.

En su cuenta de X, el diplomático destacó la contribución de los empresarios en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, porque, dijo, no puede haber seguridad duradera sin prosperidad.

Calificó la reunión efectuada el pasado 9 de agosto con los miembros del CCE como muy productiva e informativa, en especial con su amigo el presidente del consejo, Francisco Cervantes.

“El sector privado es clave para impulsar la prosperidad y avanzar en las prioridades compartidas entre Estados Unidos y México. Reconocí sus importantes contribuciones en ambos frentes”, escribió en redes.

Este diálogo, impulsado conjuntamente por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, ayuda a generar oportunidades y a fortalecer la seguridad. No puede haber seguridad duradera sin prosperidad, ni prosperidad sin seguridad. El sector privado desempeña un papel… pic.twitter.com/xR9y80dYEP — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 11, 2025

Abundó que este diálogo es impulsado conjuntamente por los presidentes estadounidense Donald Trump, y mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que ayuda a generar oportunidades y a fortalecer la seguridad.

“No puede haber seguridad duradera sin prosperidad, ni prosperidad sin seguridad. El sector privado desempeña un papel fundamental en ambas”, puntualizó el embajador Johnson.

Al encuentro asistió también Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización; el exsecretario de Energía, Luis Téllez Kuenzler; Alejandro Malagón, presidente de Concamin; Juan José Sierra Álvarez, líder de Coparmex, y Jorge Esteve Recolons, del Consejo Nacional Agropecuario.

