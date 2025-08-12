Ante posibles afectaciones a vuelos

AICM advierte a usuarios por lluvias en CDMX; recomienda revisar vuelos

Aeropuerto recomienda a usuarios estar al tanto de los itinerarios; sugiere mantenerse informados a través de canales oficiales ante posibles cancelaciones o demoras de vuelos

AICM, en una imagen ilustrativa.
AICM, en una imagen ilustrativa. Foto: Especial.
César Huerta

En medio de las afectaciones que persisten para miles de pasajeros, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advirtió a usuarios que se prevén lluvias para la noche de este martes en la Ciudad de México.

Por lo anterior, recomendó a pasajeros con vuelos programados mantenerse atentos y en contacto con sus aerolíneas, a fin de conocer cualquier cambio en el itinerario.

También exhortó a seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados a través de canales oficiales, como su cuenta en X, @AICM_mx.

