CSP pide a Pemex información para indagar contratos de empresarios acusados de soborno en EU

Sheinbaum pide a Pemex verificar si existen contratos con los que se acusó soborno de empresarios de EU.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) verificar si existieron contratos con los empresarios acusados por Estados Unidos de haber sobornado a la paraestatal en la primera mitad del sexenio pasado.

Ayer se presentó ante la Corte del Distrito Sur de Texas una acusación contra Mario Alberto Ávila y Ramón Alexandro Rovirosa, quienes presuntamente habrían pagado sobornos por hasta 150 mil dólares a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021 para retener contratos.

Sheinbaum exige verificar contratos con acusados de sobornar a funcionarios de Pemex. ı Foto: Cuartoscuro

Consultada sobre si habrá indagatorias para dar con los funcionarios que hubieran resultado involucrados, la mandataria mencionó que primero Pemex deberá verificar si hubo contratos con los dos empresarios señalados.

De acreditarse, intervendrán la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR).

Primero, hay que revisar si realmente hubo estos contratos. Y después de ahí, le pediríamos investigar tanto a las secretarías de la Función Pública como a la de Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Fiscalía, en caso de que hubiera habido estos contratos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Ayer pedí la información a Petróleos Mexicanos para conocer si hubo un contrato con estas personas, en dónde y quiénes firmaron, y pedí a la fiscalía solicitar la información de Estados Unidos y, a su vez, pedir la información a Pemex Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sobre los empresarios acusados, Sheinbaum Pardo recalcó que uno de ellos, Alberto Ávila, fue candidato del PAN al gobierno de Campeche y ya había sido acusado por delitos similares, motivo por el cual hoy es considerado prófugo.

Estas dos personas, dos empresarios, tienen residencia en los Estados Unidos, uno de ellos está detenido. Vamos a hablar del empresario prófugo, porque fue delegado, es militante del PAN, fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado en su momento por otros casos, y hoy está prófugo y es buscado por el gobierno de los Estados Unidos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



