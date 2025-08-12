Lotería Nacional llega a la frontera de Tijuana para presentar el Sorteo ‘México con M de Migrante’

Para seguir la encomienda del Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, estuvo en territorio en el punto fronterizo de Tijuana, Baja California, desde donde compartió el mensaje de unidad y apoyo a las y los paisanos con el Gran Sorteo Especial del 15 de septiembre, “México con M de Migrante”.

Durante esta gira de trabajo, la directora Olivia Salomón recorrió la Garita Internacional de San Ysidro, uno de los puntos fronterizos más transitados del país, acompañada de la fuerza de venta, se acercó con las y los hermanos mexicanos que estaban en sus vehículos a punto a cruzar la frontera, impulsando la venta del billete y resaltando la causa social del sorteo que apoya a la comunidad migrante.

Olivia Salomón visitó la Garita Internacional de San Ysidro, en Tijuana. ı Foto: Cortesía

Posteriormente, desde el Faro de Playas de Tijuana donde también se activó la venta de billetes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la directora Olivia Salomón y el presidente Municipal de esta localidad, Ismael Burgueño Ruiz, presentaron en conferencia de prensa el sorteo que rinde homenaje al trabajo de quienes se esfuerzan por su país a la distancia.

TE RECOMENDAMOS: Economía de EU Trump amenaza con demanda a Jerome Powell si la Fed no baja las tasas de interés

En compañía del Colectivo Legado de Grandeza, aliados de la causa con su Himno Migrante, la directora Olivia Salomón expuso que Tijuana, es un punto clave en la movilización de personas, un lugar de partida y de regreso, tierra que sabe despedir con esperanza y recibir con orgullo; sitio desde donde envió el mensaje a las hermanas y hermanos migrantes de que “México no los olvida, México los honra, México los abraza” .

Al afirmar que con el sorteo se reconoce a aquellos que a la distancia siguen construyendo a México con su trabajo y su corazón, la directora agregó que “quienes migran no sólo sostienen a sus familias desde lejos, son, como lo ha expresado nuestra Presidenta, héroes y heroínas que impulsan la economía mexicana y que también han sido pilares de la prosperidad de los Estados Unidos”.

Asimismo, subrayó que por instrucciones de la Jefa del Ejecutivo Federal, los recursos que se obtengan después de los premios, serán destinados a fortalecer la atención y protección de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Gran Sorteo Especial No. 303 se llevará a cabo el 15 de septiembre. ı Foto: Cortesía

Olivia Salomón destacó que cada cachito es un gesto de amor y un acto de generosidad y, para este sorteo, con un cachito de 200 pesos se puede ganar hasta 25.5 millones de pesos , mismos que se pueden adquirir con la fuerza de venta de la institución, las y los vendedores ambulantes de billetes, los puntos autorizados en todo el país o en la página web alegríalotería.com.

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, señaló que el Sorteo de Lotería Nacional, “México con M de Migrante” es un homenaje a millones de personas de origen mexicano que sostienen al país con su esfuerzo desde los Estados Unidos.

De esta forma, Ávila Olmeda hizo un llamado a adquirir cachitos, que tienen mensajes profundos para la comunidad migrante, que les recuerdan que “No están solos, porque en México hay un gobierno humanista que reconoce su esfuerzo, su valentía y que no los olvida”.

El presidente Municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, mencionó que el Gran Sorteo Especial lleva un mensaje de unión a las y los migrantes que siguen trabajando por su país a lo lejos, además, invitó adquirir los cachitos de Lotería Nacional en un acto de solidaridad que siempre ha distinguido a los tijuanenses y a todo México.

Lotería Nacional trabaja en territorio

Durante su estancia en la ciudad fronteriza, Olivia Salomón, acompañada del presidente Municipal, Ismael Burgueño Ruiz, la presidenta del Sistema DIF Baja California, Mavis Olmeda García y Jessi Martínez del Colectivo Legado de Grandeza, informaron e hicieron una activación con la comunidad del Albergue Santuario Migrante sobre el Gran Sorteo Especial No. 303, iniciativa del Gobierno de México que se ocupa de generar recursos que serán destinados a fortalecer los puntos consulares.

En este marco, la directora Olivia Salomón destacó que desde Tijuana se honra a los hombres y mujeres que son orgullo, fuerza y esperanza para el país, ya que el Gran Sorteo Especial rinde homenaje a quienes construyen a México a la distancia con su trabajo y su corazón.

“Este sorteo es un acto de reconocimiento y de dignidad. Una manera de decirles, desde su patria: no están solos, no han sido olvidados y este país también se escribe con su nombre” Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional



Además, resaltó que la entidad que encabeza cumple 255 años de historia, ha sido parte de los momentos que han marcado al país y, hoy, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, afirmó, que “desde la Lotería Nacional nos sentimos profundamente honrados de ser parte de esta causa, que refleja el humanismo mexicano que inspira a la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

El presidente Municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz sostuvo que en la ciudad se trabaja siguiendo la visión humanista de la Primera Presidenta, quien ha velado por hacer valer los derechos de todas y todos, especialmente por las comunidades marginadas y, para su localidad, ha sido firme en fortalecer los programas en apoyo a las personas en movilidad.

Finalmente, la presidenta del DIF estatal, Mavis Olmeda García expuso que “la migración no es un problema, es una realidad que tenemos que atender con responsabilidad y humanidad”, enfatizando que para su beneficio se realizan acciones concretas como el Sorteo “México con M de Migrante”.

La información del billete

Olivia Salomón informó que con sólo un cachito es posible ganar hasta 25.5 millones de pesos y este sorteo con un valor acumulado de más de 424 mdp, es único ya que entregará una gran cantidad de premios.

El próximo 15 de septiembre, a las 16:00 horas se realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, con una emisión de 4 millones de cachitos con un costo de 200 pesos cada uno. El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos, con la siguiente estructura:

10 premios de 25.5 mdp.

5 premios de 10 mdp cada uno.

5 premios de 5 mdp cada uno.

15 premios de 1 mdp cada uno.

18 premios de 500 mil pesos cada uno.

25 premios de 250 mil pesos cada uno.

50 premios de 100 mil pesos cada uno.

2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.

2 premios por aproximación de 550 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.

39 mil 999 reintegros.

Podrás seguir la transmisión en vivo del Gran Sorteo Especial No. 303 por el canal oficial de YouTube (Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional).

cehr