Asesores potencian inversiones: GBM

De acuerdo con el director ejecutivo de Grupo Bursátil Mexicano (GBM), Luis Felipe Madrigal, los mexicanos cuentan con diferentes opciones para invertir, pero para catapultar las inversiones en el país se necesitan más profesionales en asesoría.

En un foro organizado por la firma especializada, Madrigal comentó que todas las personas que posean 50 o 100 pesos ya pueden acceder a una plataforma e invertir (…) pero aseguró que hay muy pocos asesores, los cuales pueden guiar a los inversionistas a un mejor resultado.

“Es algo por lo que en GBM apostamos, creemos que el detonante que falta en el mercado es justamente que tengamos profesionales de asesoría en inversiones”, comentó. Y agregó que “en el mercado hemos resuelto los temas relacionados con el acceso”.

TE RECOMENDAMOS: Arrendamiento de equipo de transporte Vanrenta coloca 500 mdp en CBFs en la BMV

Explicó que actualmente en México hay 10 mil personas autorizadas con la certificación necesaria para brindar asesoría; señaló que dicha cifra se compara con los más de 70 mil que hay en Brasil o los 330 mil que hay en Estados Unidos. “Claramente para un país de 100 millones de adultos es completamente insuficiente”, afirmó.

Añadió que la asesoría no debería ser un grupo, sino algo que se vuelve un servicio profesional común, como ir al médico. “Entonces por eso le estamos apostando a este tipo de eventos para empezar a profesionalizar la asesoría y que los mismos asesores se sientan empoderados para establecer sus propias prácticas”, mencionó.

Para Madrigal, el inversionista mexicano está “muy acostumbrado” a ir a una institución a ver qué ejecutivo le asignan y que ese ejecutivo le diga cuáles son los productos que tiene a la mano y en función de eso tomar una decisión. “Parte de eso lo ves en la concentración que hay en renta fija en el mercado mexicano”, explicó. Finalmente, destacó que sí hace falta un proceso educativo sobre el cual los mexicanos estén al tanto de que se puede acceder a un servicio como éste.