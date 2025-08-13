María del Carmen Bonilla, a la espera de ser ratificada como subsecretaria de Hacienda

La Junta Directiva de la Tercera Comisión de Asuntos Económicos aprobó a María del Carmen Bonilla como próxima subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, estaría a la espera de ser ratificada por el Congreso de la Unión.
Ante los legisladores, Bonilla deberá presentar sus planes como funcionaria en la dependencia, así como responder a los cuestionamientos de los diferentes partidos políticos.
Bonilla Rodríguez es actual titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, donde dirigió las operaciones de refinanciamiento en los mercados internacionales y locales para generar ahorros en el costo financiero de la deuda soberana.
La funcionaria es licenciada en Finanzas Corporativas y Banca por la Universidad Anáhuac
Previo a su puesto en SHCP, fue coordinadora de Inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr