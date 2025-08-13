Vanrenta coloca 500 mdp en CBFs en la BMV

Directivos de Vanrenta, ayer, durante el acto protocolario realizado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Vanrenta, empresa dedicada al arrendamiento de equipo de transporte, colocó 500 millones de pesos (mdp) en Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La operación registró una sobredemanda de 1.92 a 1. Esto significa que el mercado demandó casi mil millones de pesos.

Durante el tradicional campanazo de la BMV, las calificadoras Moody’s y HR Ratings colocaron dos calificaciones AAA a los CFBs. “Estamos celebrando una emisión reciente por 500 millones de pesos. Estas emisiones representan mucho más que un mecanismo de financiamiento”, aseguró Jorge Alegría, director General del Grupo BMV.

Agregó que participar en el mercado bursátil otorga mayor visibilidad y reputación. Dijo que la confianza del mercado se traduce en un círculo virtuoso: más capital, más crecimiento y más oportunidades para sus socios. “Felicitamos a Vanrenta y éxito en el camino que sigan conduciendo”, concluyó Alegría Formoso.

El Tip: la inseguridad carretera es uno de los principales males que enfrenta Vanrenta debido al robo de unidades. “No se va acabar pronto”, lamentó el CEO, Jorge Robles.

La empresa, por su parte, destacó que México enfrenta retos en materia de seguridad. En conferencia, Jorge Robles, CEO de la firma, comentó que la inseguridad es algo que “llevamos viviendo mucho tiempo”, especialmente en la zona del Bajío, donde hay empresas muy afectadas por el robo de mercancías. “Hemos tenido que innovar y diseñar productos a la medida para los clientes”, comentó.

Agregó que esto se da porque tienen que sustituir las unidades robadas a sus clientes y así continuar brindando buenos servicios dada la situación por la que atraviesa el país. “Creo que es algo con lo que luchamos día a día que no se va a acabar pronto”, lamentó. Y dijo que, como empresa, no pueden detener sus operaciones debido a la inseguridad y que tienen que brindar soluciones en el mercado para continuar “funcionando”.

Mil mdp demandó el mercado con la operación

Por su parte, Miguel Márquez, director de finanzas de la empresa, aseguró que pese a la desaceleración económica que enfrenta el país, el mercado está activo.