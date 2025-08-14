Carlos Treviño está retenido por una confusión estrictamente de carácter migratorio, aclara equipo legal

El equipo de abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño, aclaró que éste se encuentra retenido en Estados Unidos por una confusión estrictamente de carácter migratorio.

Esta mañana durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se informó que Carlos Treviño fue detenido en estados Unidos.

“Tenemos conocimiento de que el señor Treviño está retenido por una confusión estrictamente de carácter migratorio pues él se encuentra legalmente en Estados Unidos con un trabajo y nunca se ha escondido. Además, se encuentra en trámite una solicitud de asilo que implica que es indeportable”, informaron sus abogados en un comunicado de prensa.

Para los abogados de Carlos Treviño, es preocupante que existan relaciones transaccionales de personas entre países fuera del marco del tratado de extradición, “porque una cosa es que manden miembros de la delincuencia organizada que representan un peligro para la seguridad nacional y otra que, México solicite la remisión de ciudadanos a quienes se les presume inocentes”.

Recordaron que sobre Carlos Treviño no hay ficha roja.

“Porque en Estados Unidos se consideró que toda la investigación en México es una persecución violatoria de sus derechos fundamentales y el debido proceso. Es falso entonces que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión. Y es inexacto lo vayan a deportar porque el caso del señor Carlos Treviño está siendo revisado por un juez de la materia”.

“Como defensa, condenamos las relaciones transaccionales de seres humanos como moneda de cambio en una relación bilateral, haciendo a un lado los derechos fundamentales, el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Si en México requieren a Carlos Treviño por los dichos falsos de Emilio Lozoya, citó el equipo legal, deben solicitar su extradición, pero estamos seguros que esta sería negada porque esa denuncia falsa no podría resistir la mínima revisión de un Juez de Estados Unidos.

De igual forma señalaron que la “Presidenta ha recibido información imprecisa e incompleta, en mi opinión. Al grado que la confusión que llevó a la actual retención de Carlos no fue ayer, sino antier”.

