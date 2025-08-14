Estima GS 3 bajas en tasas de EU

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera a la financiera Goldman Sachs reemplazar a su economista principal por considerar que hizo una “mala predicción” sobre los efectos de su política arancelaria, la firma reveló que espera que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés este año tres veces, en 25 puntos básicos, y dos más en 2026.

A través de una nota de investigación, la firma explicó que los recortes situarían el tipo final entre el 3 y el 3.25 por ciento, menos que el nivel actual, que oscila entre el 4.25 y el 4.50 por ciento. La nota de Goldman siguió a datos publicados el martes, que mostraban que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron marginalmente en julio sólo un 0.2 por ciento.

Según los cálculos de LSEG, los futuros de las tasas de interés en Estados Unidos daban a última hora del miércoles un 93 por ciento de probabilidad de una baja de 25 puntos básicos el mes que viene. Cabe señalar que el mandatario republicano defendió su estrategia arancelaria, de la que, dijo, no ha tenido impacto en la inflación.