Sube 5.2% precio de vivienda en Valle de México, afirma SHF

El precio de la vivienda en el Valle de México creció 5.2 por ciento anual durante el primer semestre de 2025, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). El organismo detalló que este aumento se vio guiado por el alza en el valor de las casas en condominios y departamentos ubicados en el Valle de Anáhuac. Esto se da mientras autoridades y sociedad en general libran debates sobre la gentrificación en la mencionada región mexicana.

Dentro de la mencionada región, los municipios y alcaldías con mayores incrementos fueron Iztapalapa (en la CDMX) y Zumpango, Toluca y Tecámac (en el Edomex), con aumentos de 8.0, 7.7, 6.7 y 6.1 por ciento, respectivamente, en el costo de la vivienda.

Las alcaldías Miguel y Benito Juárez, en la Ciudad de México, registraron aumentos de 4.5 y 4.1 por ciento. A nivel nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el alza fue de 8.4 por ciento, principalmente impulsado por los aumentos observados en Quintana Roo, Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Baja California, Morelos, Jalisco, Yucatán y Tamaulipas, que registaron incrementos superiores a 10 por ciento.

De acuerdo con Fernando Soto-Hay, fundador y director de Tu Hipoteca Fácil, este incremento se puede explicar por la falta de oferta de viviendas en el Valle de México, ya que la demanda supera la disponibilidad de casas habitaciones. “Hay muchos factores que están vinculados en los precios, este indicador de la SHF se refiere al valor de las viviendas que fueron adquiridas por instituciones de crédito”, explicó a La Razón en entrevista.

Dijo que en la CDMX existen al rededor de 2.7 millones de viviendas, de las cuales 663 mil están rentadas, y de esta cifra sólo 20 mil se utilizan para rentar en corto plazo. “Lo que ha incrementado el precio en la Ciudad de México no es la gentrificación, no son los extranjeros y no son las plataformas, es la carencia de vivienda nueva”, comentó.

“La capital necesita 50 mil viviendas nuevas y en los últimos años sólo se han autorizado 10 mil”, aseguró. Agregó que se deben eliminar procesos burocráticos y la corrupción que hay en contra de inmobiliarias para poder fomentar la construcción de casas en el Valle de México.