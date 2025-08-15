Ve experto más inversión por financiamiento récord

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró en julio su mejor periodo en materia de financiamiento en lo que va del año. Al respecto, Roberto Solano, experto de MONEX, señaló que esto atraerá más inversiones al mercado bursátil nacional.

En entrevista con La Razón, mencionó que pese a que existe una nube de incertidumbre que rodea a la economía nacional y global, la confianza de los inversionistas se está reflejando en el financiamiento en la bolsa. “El financiamiento es liderado por las fibras, que cada cierto tiempo recurren al mercado para financiar sus proyectos”, dijo.

Durante el mes, se colocaron 140 emisiones de deuda de corto plazo por un monto de 40 mil 175 millones de pesos, con lo que el acumulado de 2025 asciende a 805 emisiones por 215 mil millones de pesos. En el segmento de largo plazo, se registraron 14 emisiones por un total de 36 mil 474 millones de pesos, con un acumulado de 52 colocaciones y un monto total de 143 mil 349 millones de pesos. “Refleja un sólido interés de los inversionistas y emisores”, indicó la BMV.

Solano comentó también que la Bolsa Mexicana de Valores ha creado un escenario para atraer empresas; señaló que el desliste de algunas firmas del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV se debe a reorganizciones y planes de las propias empresas y no a causa de la bolsa.

Agregó que en el corto y mediano plazo se vislumbra un panorama positivo para el mercado bursatil nacional, el cual ya registró ganancias superiores a 17 por ciento en lo que va de 2025, pese a la incertidumbre global provocada por las políticas comerciales de Estados Unidos.

En el mercado de capitales, la BMV destacó la oferta primaria global de Fibra Next por 8 mil millones de pesos, que refuerza el atractivo del mercado bursátil.