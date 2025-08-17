Lotería Nacional e IMPI lanzan billete conmemorativo para el Premio a la Innovación Mexicana

La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director del IMPI, Santiago Nieto, develan el billete que reconoce la innovación mexicana.

Lotería Nacional y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), develaron el billete del Sorteo Mayor No. 3984, una emisión que reconoce el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025, que tiene el objetivo de impulsar el potencial, la creatividad y capacidad inventiva de las y los mexicanos, además de fomentar la protección efectiva de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

En las instalaciones del IMPI, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, recordó que la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, con visión y formación científica, entiende que la precisión de la ciencia y la sensibilidad de lo público son necesarias para lograr el desarrollo tecnológico y mayor competitividad de México, muestra de ello es la creación de la primera Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, encargada de articular este potencial en el país, así como brindar soluciones reales a los grandes desafíos. "México no sólo consume innovación: la crea, la patenta y la comparte con el mundo", expuso.

Con la develación del billete conmemorativo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reconoce la creatividad e inventiva del país. ı Foto: Lotería Nacional

La directora subrayó que el billete es una acción conjunta con el IMPI para proyectar a nivel nacional un premio que destaca a los galardonados y al propio Instituto como autoridad en materia de propiedad industrial. “Con profundo orgullo, hoy develamos este billete, que reconoce a las mentes que crean, inventan y transforman; mujeres y hombres que desarrollan patentes, modelos de utilidad y diseños industriales que fortalecen nuestro desarrollo tecnológico y económico”.

Además, Olivia Salomón invitó a participar en el próximo Gran Sorteo Especial que se presentó en la conferencia de la Presidenta Sheinbaum, “México con M de Migrante”, un homenaje a las y los paisanos que contribuyen al desarrollo de México desde cualquier rincón del mundo, en el que con sólo un cachito, se pueden ganar hasta 25.5 millones de pesos. “Así que hoy, como la innovación mexicana se hace visible en cada cachito, este sorteo será un puente que una a la nación con quienes la llevan en el corazón desde lejos”, resaltó.

Lotería Nacional rinde homenaje al Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025 con la emisión de un billete conmemorativo. ı Foto: Lotería Nacional

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), agradeció a la Lotería Nacional, encabezada por su directora general, Olivia Salomón, el reconocimiento al trabajo del IMPI y su labor en el impulso a la innovación y la creatividad, a través de la develación del billete del Sorteo Mayor correspondiente al “Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025”.

“Este billete simboliza e incentiva el potencial innovador del país y la creatividad de las personas mexicanas, donde la protección de la propiedad industrial contribuye a mejorar el ecosistema de la innovación, como motor de avance y desarrollo económico”, añadió.

Representantes de Lotería Nacional y del IMPI presentan el billete del Sorteo Mayor que celebra la innovación y las patentes mexicanas. ı Foto: Lotería Nacional

México está dando pasos en la dirección correcta para la transformación; y la protección de los derechos de propiedad industrial es un eslabón para lograrlo, así como el trabajo y alianza con otras instituciones, concluyó el titular del IMPI.

En representación del secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, la titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Marta Margarita Zapata Tarrés, manifestó que mediante el evento de develación del billete se hace latente el reconocimiento a la creatividad, talento y capacidad de innovación que tiene la nación.

Asimismo, señaló que el billete de lotería es un vehículo que difunde la innovación como fuerza transformadora de bienestar, “cada patente, cada modelo, cada diseño es el resultado de trabajo y perseverancia, de compromiso de personas que con creatividad impulsan el desarrollo tecnológico y económico de nuestro país”.

El evento contó con la presencia de las directoras generales adjuntas del IMPI, Mirta Monteagudo Vilchis e Itzi-Guari Hurtado Bañuelos.

Datos del billete Con esta emisión, el mensaje de la innovación mexicana viajará en 3 millones 600 mil cachitos dijo la directora Olivia Salomón, al tiempo de informar que el Sorteo Mayor No. 3984 se realizará el 26 de agosto a las 20 horas, cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. El costo del cachito es de 30 pesos, mientras que el de la serie de 600 pesos.

Ya están disponibles para su adquisición los billetes a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

