Crece 2.3% producción manufacturera

El volumen físico de la producción del sector manufacturero incrementó en 2.3 por ciento anual durante junio de 2025, pese a que disminuyeron las horas trabajadas y se perdieron empleos durante dicho periodo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este incremento se da en un momento en que la industria se ha visto afectada por la desaceleración económica en el país, así como por los estragos generados por los aranceles impuestos al acero, cobre y aluminio de origen mexicano para exportación hacia Estados Unidos.

El personal ocupado disminuyó 2.0 por ciento anual en junio, principalmente influenciado por la pérdida de empleos en el grupo de no dependientes de la razón social. Es decir: personal contratado y proporcionado por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo.

2.2 por ciento el empleo en el sector técnico y obrero

También hubo pérdidas de empleo en el sector técnico y obrero, con una caída de 2.2 por ciento.

“Acumuló 28 meses consecutivos de tasas anuales negativas, algo nunca antes visto”, dijo la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriella Siller, sobre el empleo en dicho sector.

La caída en el personal ocupado se concentró en los subsectores: de la industria de la madera, impresión e industrias conexas, fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, fabricación de muebles, colchones y persianas, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de equipo de transporte e industrias metálicas básicas.

Por su parte, las horas trabajadas cayeron un 2.0 por ciento anual, disminución impulsada por los trabajadores no dependientes de la razón social, grupo que se contrajo anualmente en 13 por ciento.

Le siguieron las horas laboradas por obreros y técnicos en producción, con una pérdida de 1.9 por ciento anual y dependientes de la razón social, con una caída de 1.7 por ciento anual.

Sobre las remuneraciones medias reales pagadas, éstas tuvieron un alza de 3.8 por ciento en junio de 2025 y en comparación con el mismo mes del año pasado.

Éstas fueron impulsadas por las prestaciones sociales, contribuciones y utilidades, que aumentaron 6.7 por ciento anual.

También incrementaron en 1.5 por ciento los sueldos pagados a empleados administrativos, contables y de dirección.

Los salarios pagados a los obreros y técnicos en producción aumentaron 3.4 por ciento anual.