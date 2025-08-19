En la imagen ilustrativa, monedas y billetes de México │ Gobierno pasa tijera de 30.4% a inversión física

El Gobierno federal recortó 30.4 por ciento anual el gasto en inversión física durante el primer semestre de este año, de acuerdo con datos publicados en el Informe de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En los rubros con mayores recortes están seguridad nacional, con una disminución de 76.3 por ciento; protección ambiental, con una disminución de 86 por ciento; recreación y cultura con un recorte de 73 por ciento; transporte con una caída de 52.2 por ciento y distribución de agua y drenaje, con una baja de 75.8 por ciento.

En entrevista, Luis Pérez Lezama, director de Análisis Económico del thinktank mexicano Saver ThinkLab, comentó que los constantes recortes y ajustes que atraviesan actualmente las finanzas públicas son consecuencia del “alto endeudamiento” ocurrido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El Tip: Expertos afirman que en los municipios donde la oposición fue elegida, se les “cerró la llave”, por lo que se reflejará el recorte en los servicios ciudadanos.

“Se rompió la ‘regla de oro’, ahora hay más deuda que gasto en inversión. La última vez que se cumplió esta regla fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto”, comentó el experto.

Además, aseguró que durante la pandemia de Covid-19, la administración obradorista recortó gastos y no brindó estímulos fiscales ni monetarios para enfrentar la crisis sanitaria, que derivó en una desaceleración económica y que ahora se “pagan los platos rotos”.

86% bajó el presupuesto al rubro ambiental

Sostuvo que respecto al desarrollo de infraestructura en comunicaciones y transportes se han anunciado algunos proyectos, pero aseguró que esto no es suficiente. De acuerdo con Hacienda, este sector aumentó su inversión en 60 por ciento anual.

Sobre el manejo de las finanzas públicas en la administración de Sheinbaum, comentó que hay “prudencia” y dijo que esta estrategia es adecuada para la salud financiera del país.

“En la inversión física no sólo se debe considerar la parte del Gobierno Federal, sino la participción de los Gobiernos estatales”, refirió Pérez Lezama.