Menor consumo coarta la creación de empleos

A pesar de las cifras de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante julio, la creación de trabajos en México está perdiendo dinamismo por una menor inversión, la desaceleración del consumo privado y por la caída de la confianza de los consumidores y de los empresarios, señaló BBVA Research.

En el mes pasado, el empleo formal alcanzó los 23.59 millones de personas afiliadas a la seguridad social; no obstante, el incremento se dio por la incorporación de 1.29 millones de personas trabajadoras de plataformas digitales, pero al quitar esas cifras la creación de nuevos puestos de trabajo registró una contracción a tasa anual de 0.1 por ciento o alrededor de 25.3 mil puestos menos que en junio.

“Confirma que persiste la tendencia de debilitamiento cíclico del mercado laboral, en un contexto donde la economía continúa sin capacidad suficiente para generar nuevos empleos formales”, indicó el departamento de análisis.

Y aunque la inclusión de los trabajadores de plataformas digitales es un avance para formalizar a más personas y garantizar que tengan acceso a la seguridad social, “su efecto es principalmente estadístico y obliga a interpretar las cifras con mayor cautela, de lo contrario podría ocultarse la fragilidad actual del mercado laboral formal”.

Asimismo, la baja creación de puestos de trabajo se relaciona con la disminución de las inversiones y del consumo. Según datos de mayo de 2025, la formación bruta de capital fijo se contrajo 6.7 por ciento a tasa anual, lo que significó una menor inversión y que a su vez limita la creación de empleos; además, también el Indicador Mensual del Consumo Privado se redujo 1.0 por ciento respecto a abril, y en la comparación anual cayó 0.9 por ciento, es decir, el gasto en bienes y servicios en los hogares mexicanos retrocedió.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) de julio destacó que se registró una caída de 1.2 puntos en el indicador general, pero también una disminución de 3.9 puntos sobre la forma en que las personas perciben la situación económica en los próximos 12 meses, y también una reducción de 3.9 puntos sobre la situación del empleo en los siguientes 12 meses.

A su vez, en el séptimo mes del año, la confianza empresarial, la cual es medida por el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), alcanzó los 49 puntos y sumó cinco meses por debajo del umbral de 50 puntos, lo que se tradujo en una contracción a tasa anual de 4.5 puntos y mensual de 6.5 puntos sobre la percepción de las personas si era el momento adecuado para invertir.

Los sectores que se vieron más favorecidos en cuestión de empleo fueron: transporte y comunicaciones, que tuvo un crecimiento a tasa anual de 71 por ciento, debido a la puesta en marcha y operación del Plan Piloto del IMSS para incorporar a conductores de plataformas digitales; siguió servicios, con un aumento de 5.4 por ciento, pero al cuadrar las cifras BBVA Research señaló que “al ajustar estos resultados y eliminar el efecto generado por las plataformas digitales, estimamos que el sector de transporte habría presentado una variación anual de únicamente 1.6 por ciento, mientras que el sector servicios habría crecido 1.1 por ciento, nivel que representa 1.3 puntos porcentuales menos respecto a la variación anual observada en julio de 2024”.

