Roberto Lazzeri releva a Ramírez Pineda en Nafin

Roberto Lazzeri, nuevo director de la banca de desarrollo, en imagen de archivo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que este lunes Roberto Lazzeri Montaño tomó posesión como director general de Nafin y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

De manera casi simultánea, Luis Antonio y Heladio Elías Ramírez Pineda renunciaron, con unas horas de diferencia, a sus puestos como director de Nacional Financiera (Nafin) y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respectivamente, posiciones de alta dirección dentro del Gobierno y que llama la atención debido a que ambos son hijos del exgobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez López quien, se presume, es cercano a la 4T.

El Dato: La secretaría de Hacienda aseguró que tanto Nafin como Bancomext son clave para el desarrollo del Plan México, por lo que el nuevo director buscará posicionarlas.

De acuerdo con algunos medios, ambas renuncias no están relacionadas entre sí, ni con el exgobernador, e incluso hace unas semanas diversos columnistas habían sostenido que tras la llegada del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, éste tenía planeado hacer una reestructura en Nacional Financiera.

Este nombramiento se da mientras la banca de desarrollo mexicana enfrenta dos retos de gran relevancia, como la administración de fideicomisos provenientes de CIBanco e Intercam banco, escisión que la Secretaría de Hacienda anunció tras una acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero y, la segunda, financiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) para proyectos de infraestructura.

“Roberto Lazzeri Montaño asumió hoy la Dirección General (…) con el compromiso de posicionar a estas instituciones como actores clave en el cumplimiento de los objetivos del Plan México”, indicó la dependencia federal. Agregó que contribuirá activamente en el desarrollo económico y la inclusión financiera en el país.

250 mil mdp es lo que la banca de desarrollo destinará en el Plan de Pemex

En tanto, Lazzeri Montaño agradeció la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Hacienda, Edgar Amador, para dirigir a estos dos bancos de desarrollo y destacó que recibió instituciones sólidas, con indicadores financieros saludables y con un experimentado equipo de colaboradores. El nuevo titular de Nafin y Bancomext viene de ocupar la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que desempeñó desde julio de 2023.

Al tomar posesión, durante la sesión de Consejo Directivo de ambos bancos, Lazzeri reafirmó su compromiso de honrar el mandato presidencial con dedicación y resultados, y compartió su visión de impulsar una transformación profunda que potencie el papel de estas instituciones como motores estratégicos del desarrollo y el crecimiento económico de México.