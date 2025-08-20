Ganan más ricos 442 veces lo de más pobres

El año pasado, el 1.0 por ciento de la población con mayores ingresos percibió 958 mil 777 pesos mensuales por persona, es decir, fue 44 veces más alto que el promedio nacional y 442 veces superior a las personas del decil I, indicaron Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig).

El ingreso promedio de los hogares mexicanos aumentó de 18 mil 381 pesos a 21 mil 825 pesos entre 2018 y 2024, pero el incremento no fue suficiente para combatir la desigualdad. “Los hogares más pobres obtienen el 2.0 por ciento de los ingresos totales del país, mientras que el 1.0 por ciento se queda con el 35 por ciento”, agregaron ambas organizaciones.

El Dato: Los hogares del decil I tuvieron un ingreso corriente promedio de 16 mil 795 pesos; no obstante, su gasto corriente promedio fue de 16 mil 955 pesos.

A pesar del aumento de los ingresos, no se han tenido grandes cambios respecto al acceso efectivo de los derechos humanos, ni para reducir la brecha salarial entre las personas más ricas y las más pobres, señalaron en su análisis “¿Derechos o privilegios? Una mirada a la ENIGH 2024 desde las desigualdades”.

Ambas organizaciones coincidieron en que un hogar en México tuvo ingresos totales de 51 mil 126 pesos el año pasado, el cual se dividía en 21 mil 825 pesos mensuales por persona; no obstante, “encontraron que este promedio se distribuye de forma desigualdad entre todos los estratos de la sociedad”.

Si se analizan los ingresos per cápita por deciles, encontraron que las personas del decil I continúan siendo las que tienen menor entrada de dinero, mientras que la población que se ubica en el decil X es la de mayor ingreso; asimismo, destacaron que los hogares ubicados en el 10 por ciento más pobre obtuvieron sólo 2 mil 168 pesos por individuo; mientras que los hogares más ricos consiguen alrededor de 140 mil 998 pesos por integrante.

“La revisión detallada de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024) indica que la desigualdad económica en México continúa siendo alarmante y señala que el acceso a derechos y servicios públicos cada vez cuesta más dinero a las familias mexicanas que no pertenecen al 1.0 por ciento más rico de la población. Aunque la pobreza disminuyó, la desigualdad estructural persiste”, destacaron.

Los ingresos del decil I tuvieron un incremento de 29 por ciento y los del decil X aumentaron 19 por ciento; lo que se traduce en una disminución de la desigualdad entre ambos grupos; sin embargo, señala Oxfam, los ingresos del 1.0 por ciento más rico crecieron, también 29 por ciento, es decir, lo que percibieron los más pobres y los más ricos creció por igual, “pero en montos muy distintos. Así, entre 2018 y 2024, las personas del decil I recibieron casi 16 pesos más al día; mientras que las personas del 1.0 por ciento más rico recibieron 7 mil 123 pesos más al día”.

Oxfam e Indesig indicaron que, en un sexenio, los hogares más pobres aumentaron sus ingresos en 54 por ciento por un mayor ingreso laboral que ascendió a mil 016 pesos, y sostuvieron que el incremento al salario mínimo y las reformas laborales “son una prueba de que las políticas económicas y sociales han tenido logros importantes...”.

ENIGH 2024 ı Foto: Imagen: La Razón de México