Prórroga del FinCEN evidencia que aún no hay resolución para las instituciones señaladas de narcolavado: AMIB

La prórroga otorgada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para aplicar las restricciones a las operaciones de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, en territorio estadounidense refleja que aún no existe una resolución sobre este tema, afirmó Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Explicó que si el FinCEN ya hubiera encontrado pruebas suficientes no habría aplazado nuevamente la entrada en vigor de las medidas en contra de los tres implicados.

“Lo que te está diciendo es que no hay suficiente información y que mientras el gobierno de Estados Unidos no la tenga probablemente siga aplazando el termino, porque además entiendo que esta extensión es a cada una de las instituciones, o sea que si hubiera encontrado algo a alguna una, no le hubiera dado el plazo”, dijo a medios de comunicación tras un evento realizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Originalmente, FinCEN otorgó 21 días para que iniciaran las prohibiciones, esta fecha sería el pasado 21 de julio. Previo a cumplirse el periodo, anunció que se extendería al próximo 04 de septiembre. El martes pasado, anunció que ahora la fecha límite es el 20 de octubre de 2025.

García añadió que las acusaciones más que ser en contra de las empresas, es en contra de algunos dueños o directivos, por lo que las financieras optarían por su sustitución para librar la acusación

Sin embargo, comentó que todo este tema está sujeto a un proceso complejo.

El pasado 25 de junio, FinCEN, bajo la tutela del Tesoro estadounidense, acusó a las tres instituciones mencionadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico, así como facilitar la adquisición de productos provenientes de China para la fabricación de fentanilo y otros opioides.

Como consecuencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tomó el control de los dos bancos y la casa de bolsa como medida de protección al sistema financiero mexicano.

Por su parte, Álvaro García comentó que la compra de la casa de bolsa Vector sí es una posibilidad y que sería “iluso” no venderla.

Comentó que este tipo de financieras poseen licencias otorgadas por el gobierno mexicano y aseguró que toman mucho tiempo y trabajo conseguirlas.

“Son entidades atractivas para entrar al negocio bursátil, sobre todo ahora que tenemos las reformas al mercado de valores que van a permitir la operación de las emisiones simplificadas, los fondos de cobertura, que eso debe crecer el mercado mexicano”, mencionó.

“Lo que creo es que es atractivo si eres un financiero que no tienes una licencia de Casa de Bolsa, pues esta es una oportunidad, pero si ya tienes una para que quieres otra”, añadió.

BMV y CME buscan atraer inversionistas extranjeros

En el mismo evento, pero más temprano, la Bolsa Mexicana de Valores junto con con el Chicago Mercantile Exchange (CME) y el Índice S&P Dow Jones anunciaron una alianza para atraer inversionistas extranjeros al mercado accionista mexicano.

“Estamos buscando posicionar y reforzar el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) ahora de la mano de S&P Indices”, comentó el director General del Grupo BMV durante el campanazo del anuncio.

Agregó que este contrato estará disponible para operar 23 horas al día, seis días a la semana, permitiendo que inversionistas de Europa, Asia y América puedan participar activamente en el mercado mexicano.

“Este instrumento permitirá que los inversionistas internacionales que operen en el CME canalicen también recursos hacia la compra de acciones, ETF´s y Fondos referenciados al IPC en México, fortaleciendo el mercado local”, agregó.

Paul Woolman, jefe global de productos de índice de renta variable de CME dijo que en los siguientes 12 meses evaluarán los avances de esta estrategia y de ser necesario la ajustarán.

“En cuanto al mercado mexicano, esta funcionando bien y hay mucho interés en validar el lanzamiento del producto con clientes”, aseguró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR