Desde 2018, 37.5% más mexicanos con energía eléctrica

La secretaria de Energía, Luz Elena González, resaltó que luego de siete años de gobiernos de izquierda en México, actualmente 184 mil personas cuentan con acceso a la electricidad en su vivienda, lo que significa una reducción de 37.5 por ciento en el total de personas con carencia de energía eléctrica y que viven en los lugares más apartados del país.

En un posicionamiento titulado “El modelo humanista de la Cuarta Transformación, que produce resultados que se sienten y se pueden medir”, elaborado por González en un periódico de circulación nacional, sostiene que este avance es importante y aún más, es vital, ya que la electricidad permite realizar las actividades más esenciales. “Justicia energética es mejorar la existencia de la gente”, destacó la funcionaria.

En ese sentido, destacó: “la reducción de la pobreza energética no debe verse de una manera aislada, pues no es “casual que salarios en ascenso y precios bajos en la energía eléctrica actúen unidos para mejorar la vida de millones”.

“Dicho de otro modo, ¿qué ocurre cuando los ingresos familiares aumentan y los precios de la energía se mantienen estables? El dinero de los hogares rinde más; se amplían los satisfactores a los que se tiene acceso”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que México ya controla sus recursos energéticos, produce lo que consume y, por lo tanto, acrecenta sus capacidades para decidir el rumbo de su economía.

Añadió que el concepto de “soberanía energética” no hace referencia a un ideal abstracto, sino a la condición necesaria para que la energía se distribuya y llegue a quienes más la necesitan.

“Electricidad y combustibles no son mercancías cualquiera, sino bienes estratégicos que determinan la calidad de vida y el bienestar de un país. En resumidas cuentas, construir y consolidar un modelo energético soberano es también y, en el fondo, justicia social”, aseguró.

Mencionó además que gracias a la planeación y rectoría del Estado, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desarrollan una política de precios de los combustibles orientada a proteger el bolsillo de las familias.

“Más ingresos de las familias y energía a precios asequibles y estables, traducen la soberanía energética en el bienestar cotidiano de nuestro pueblo. Lo estamos cumpliendo”, concluyó González.