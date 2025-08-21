Si demanda al Tesoro de EU “está en su derecho”





La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que CIBanco tiene derecho a demandar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tras los señalamientos que hizo la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) en junio pasado en los que aseguró que la institución financiera presuntamente lavó dinero del crimen organizado.

“No tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer, pues está en su derecho, si así lo considera”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria aseguró que sólo supo del tema por la información que se difundió en medios de comunicación, pero desconoce si el banco procederá contra la institución estadounidense. “No tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer; está en su derecho, si así lo considera”, señaló la mandataria.

Sheinbaum Pardo resaltó que el aplazamiento de las sanciones por parte del Tesoro fue importante, porque hay “ofrecimientos de compra de estos bancos, también me lo informó el secretario de Hacienda, que incluso ha salido públicamente”.

El martes, la institución bancaria demandó a Scott Bessent, secretario del Tesoro, así como a Andrea Gacki, directora de la FinCEN ante un Tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos, ya que, tras los dichos de las dependencias, se causó un daño reputacional que en el mediano plazo podría dejar de operar, además de que calificó los señalamientos como “falsos”.