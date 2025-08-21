Sube producción minerometalúrgica

En junio 2025 la producción minerometalúrgica del país, es decir actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos, presentó un aumento de 1.2 por ciento anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); añadió que se trata de la variación anual al alza más baja en 12 meses.

De acuerdo con la institución de estadísticas, la producción de azufre impulsó el mencionado crecimiento, siendo el mineral con una mayor alza, de 49.6 por ciento; a este le siguió el oro, con un aumento de 16.5 por ciento. Por otra parte, la producción de fluorita vanzó 7.1 por ciento y la de plomo 6.6 por ciento.

Por otro lado, la producción de plata cayó 9.2 por ciento anual, siendo el mineral con mayor caída en junio; le siguió el zinc, con una contracción de 6.1 por ciento. A tasa mensual, en junio de 2025 la producción minerometalúrgica del país presentó un descenso de 3.9 por ciento.

“La estadística de la Industria Minerometalúrgica tiene el propósito de generar indicadores relevantes, confiables y oportunos sobre el volumen y valor de la producción”, aseguró el Inegi.

Este resultado se dio en el contexto en el que el banco UBS señaló que Latinoamérica es una potencia mundial en minerales críticos, especialmente litio, cobre y plata, e incluso podría convertirse en una región importante en el sector de tierras raras selectas.

Destacó que los países latinoamericanos poseen reservas “desproporcionadamente” grandes de estos recursos, lo que posiciona a la región como un actor clave en sus cadenas de suministro y le otorga una sólida presencia en los debates geopolíticos futuros.

“Para los inversionistas, esto constituye una razón adicional para mantener amplias asignaciones a Latinoamérica y aprovechar oportunidades específicas en el mercado de bonos corporativos”, señaló la entidad financiera en un reporte.

Añadió que el litio, el cobre, la plata y algunas tierras raras selectas facilitan la electrificación, sirviendo como insumos esenciales para baterías de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares.