Ingreso por venta online sube 50.6%

Los ingresos por suministro de bienes y servicios en el comercio minorista a través de internet, así como a través de catálogos impresos, por televisión y similares, crecieron 50.6 por ciento durante junio de 2025 pese a que el país atraviesa una caída general en el consumo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se trató del sector con mayor crecimiento entre los comercios que reporta la institución. Además, el personal ocupado en este sector creció 17.8 por ciento anual, mientras que el porcentaje de las mercancías compradas para su reventa avanzó 143.7 por ciento. Pese a estos incrementos, las remuneraciones medias cayeron 3.4 por ciento anual.

Con este resultado, el comercio al por menor avanzó 2.5 por ciento anual, el personal ocupado creció apenas 0.3 por ciento, las mercancías compradas para su reventa avanzaron 0.1 por ciento y las remuneraciones medias incrementaron 7.1 por ciento.

En lo que respecta al comercio al por mayor, todos los sectores que componen este indicador se contrajeron dentro del apartado de los ingresos por suministro de bienes y servicios.

Sin embargo, fue el de autopartes, refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones, el que acumuló la mayor contracción, con un -12.4 por ciento anual.

Le siguió el sector de la materias primas agropecuarias y forestales, para la industria y materiales de desecho, con una caída de 12.2 por ciento.

Con estos resultados, el Inegi informó que el comercio al por mayor cayó 8.9 por ciento, el personal ocupado avanzó 1.2 por ciento, las mercancías adquiridas para su reventa cayeron 9.5 por ciento y las remuneraciones medias crecieron 0.7 por ciento.

Según Banamex, en el primer semestre de 2025 los ingresos del comercio al por menor crecieron 2.0 por ciento anual, mientras que el personal ocupado lo hizo en 1.1 por ciento y la remuneración media se expandió 5.9 por ciento.

“Similar a nuestra proyección general para el consumo privado, esperamos que las ventas al por menor sigan su desaceleración y terminen 2025 1.5% arriba”, dijo.