Modelo de la 4T no sólo reduce la pobreza: CSP





La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Cuarta Transformación no sólo disminuyó la pobreza, sino que también generó inversiones, luego de dar a conocer que la Inversión Extranjera Directa (IED) hasta el segundo trimestre se ubicó en 34 mil 265 millones de dólares un máximo histórico en los últimos 10 años ya que, en el mismo lapso, pero del año pasado se ubicó sólo en 31 mil 096 millones de dólares.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que los aranceles de Estados Unidos no pudieron “con la economía mexicana” y resaltó que en muchas ocasiones hubo voces que dijeron que si se aumentaban los salarios mínimos habría inflación, o que si las personas trabajadoras tenían mejores remuneraciones no habría inversiones, porque en México se ofrecía al mundo, mano de obra barata.

El Tip: La Ciudad de México continúa siendo el principal destino de las inversiones extranjeras con 56.4 por ciento del total.

“Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación, ese era el mito del oscurantismo neoliberal; que, si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. Y aquí, lo que se demuestra, es que cuando la gente vive mejor el país está mejor y siga habiendo inversiones y no hay inflación. Así que el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión”, puntualizó.

Recargada sobre el atril desde donde imparte su conferencia y sonriente, la jefa del Ejecutivo mencionó que ni las imposiciones arancelarias de las que México ha sido blanco, tuvieron algún impacto.