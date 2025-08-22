PIB registra crecimiento a tasa trimestral de 0.6% y anual de 1.2%

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento de 0.6 por ciento en el segundo trimestre de 2025 en su comparación con el primer trimestre del año en curso y también mostró un incremento de 1.2 por ciento respecto al mismo lapso de 2024, señaló el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En el segundo trimestre de 2025, y con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto #PIB registró las siguientes variaciones:

⬆️ 0.6% trimestral

⬆️ 1.2% anual



Por componente, las variaciones trimestrales fueron:

⬇️-2.4% actividades primarias

A pesar del crecimiento trimestral, el PIB tuvo una ligera disminución respecto a la estimación oportuna que realizó el instituto de estadística a finales del mes pasado, cuando previó que el incremento entre primer y segundo trimestre sería de 0.7 por ciento; aunque en la comparación anual se mantuvo la estación en 1.2 por ciento.

En el primer semestre del año, PIB mexicano tuvo un crecimiento de 0.9 por ciento, pero con una desaceleración respecto de la cifra registrada, en el mismo periodo de tiempo de 2024 cuando se ubicó en 1.4 por ciento, “y siendo la menor tasa desde 2020 (-11.29 por ciento) cuando la economía estuvo afectada por el impacto de la pandemia. Previo a esa fecha, en el primer semestre del 2019, el PIB se contrajo 0.06 por ciento anual”, destacó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Asimismo, el PIB de las actividades primarias (agropecuarias) registró una pérdida de 2.4 por ciento a tasa trimestral, con series ajustadas por estacionalidad; mientras que, las secundarias (manufactureras) y terciarias (servicios) aumentaron 0.7 por ciento y 0.8 por ciento, respectivamente.

En la comparación anual, es decir, del segundo trimestre de 2024 y 2025, las actividades agropecuarias registraron un crecimiento de 2.6 por ciento “y las terciarias, 1.8 por ciento. Las secundarias redujeron 0.3 por ciento en términos reales” entre abril y junio del año en curso, destacó el Inegi.

Por su parte, Siller Pagaza señaló que, con lo anterior, en el acumulado del primer semestre, las actividades primarias tuvieron un desempeño positivo a tasa anual de 4.6 por ciento, no obstante, las secundarias tuvieron una contracción de 0.7 por ciento, “esta contracción de las actividades secundarias se debe a la debilidad de la minería con una caída acumulada de 8.7 por ciento, servicios básicos (electricidad, agua y gas) que cayeron 1.9 por ciento y la construcción que se contrajo 0.8 por ciento”.

Además, la desaceleración en los servicios básicos tiene relación por la falta de inversión en infraestructura tanto hídrica como eléctrica, y la construcción muestra afectación por el recorte al gasto público en inversión física con el objetivo de que se disminuya el déficit fiscal.

“La manufactura, que forma parte de las actividades secundarias, creció 0.8 por ciento anual en el primer semestre, lo que va de la mano del crecimiento de las exportaciones de manufacturas distintas al sector automotriz, pues en Estados Unidos no se están cobrando los aranceles a México al pie de la letra”, destacó.

Siller Pagaza señaló que las actividades de servicios, en el primer semestre de 2025, tuvieron un crecimiento de 1.5 por ciento a tasa anual, pero a pesar de que hubo un incremento, la cifra mostró desaceleración, luego de en los primeros seis meses del año pasado se ubicara en 2.2 por ciento.

