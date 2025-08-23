Canadá elimina aranceles de represalia

Contenedores de envío en el Atlantic Hub, en Halifax, Canadá, el 3 de febrero de 2025

Canadá está eliminando los aranceles de represalia para igualar las exenciones arancelarias de Estados Unidos sobre los productos cubiertos bajo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), anunció el viernes el primer ministro Mark Carney.

El premier afirmó que Canadá incluye la excepción que Estados Unidos tiene sobre los productos canadienses bajo el tratado de libre comercio de 2020 que protege a la gran mayoría de los productos de los aranceles punitivos.

“Canadá actualmente tiene el mejor acuerdo comercial con Estados Unidos. Y aunque es diferente de lo que teníamos antes, sigue siendo mejor que el de cualquier otro país”, dijo Carney.

El Tip: Estados Unidos llegó a imponer un arancel del 35 por ciento a Canadá en su iniciativa de reducir sus déficits comerciales mutuos.

Apenas el jueves el primer ministro canadiense habló por telefono con el presidente estadounidense Donald Trump, y ayer se reunió con su gabinete antes de hacer el anuncio. “Tuvimos una muy buena llamada”, dijo Trump el viernes en el Despacho Oval. “Estamos trabajando en algo. Queremos ser muy buenos con Canadá. Me gusta mucho Carney. Creo que es una muy buena persona”, añadió.

“Estoy luchando por Estados Unidos, y Canadá y México se han apoderado de mucho de nuestro negocio a lo largo de los años”, siguió el republicano. Carney, por su parte, dijo que Trump le comentó que levantar los aranceles reiniciará las negociaciones comerciales.

Está programado que el T-MEC sea revisado en 2026 y Carney calificó el tratado comercial como una ventaja única para Canadá en un momento en que está claro que Estados Unidos está cobrando por el acceso a su mercado.

El canadiense ha dicho anteriormente que el compromiso de Estados Unidos con el núcleo del T-MEC significa que más del 85 por ciento del comercio entre Canadá y Estados Unidos continúa libre de aranceles y que la tasa arancelaria promedio de EU a Canadá es del 5.6 por ciento.