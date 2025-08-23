“Lo Hecho en México está Mejor Hecho”, va

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto a la Secretaría de Economía (SE), presentó la campaña “Lo Hecho en México está Mejor Hecho”, la cual acompaña la estrategia del Gobierno federal —el Plan México— que busca, entre otras cosas, despertar el orgullo por lo fabricado en el país para incentivar y fortalecer el consumo interno.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, detalló que lo presentado por el CCE de la mano de 30 empresas, es el resultado del esfuerzo conjunto y que, en una primera etapa, tendrá una duración de tres meses; y en un segundo momento comenzará a prepararse para el Mundial 2026.

El Dato: empresas como Alpura, Banorte, Bimbo, Cemex, Chedraui, Clip, Cloralex, Coppel, Farmacias del Ahorro, Grupo Modelo, Helvex, Knorr y Lala, participan en la iniciativa.

“Esta primera etapa son los próximos tres meses y después vamos a otra etapa ya con miras a preparar el Mundial de futbol, la recepción a quienes van a venir a México que son millones de personas y explicarles qué se hace en México, qué significa México, tendrá ya ese corte en la próxima etapa”, destacó.

De la misma manera, el funcionario destacó que en este primer momento se buscará posicionar el Hecho en México como lo que está mejor hecho. “Entonces, ya vamos a iniciar. Estamos muy agradecidos con todas las empresas que están participando en favor de nuestro país y como decía ahora, sí, son muy importantes las negociaciones con otros países, pero es más importante la idea que nosotros mismos tenemos de quiénes somos, qué representamos, cuál es nuestro lugar en el mundo, cuáles son nuestras ventajas, qué producimos y estamos muy orgullosos de eso, es lo que vamos a ver en este comercial”, señaló.

En este sentido, aseguró que no sólo son estas empresas las que apoyan la estrategia impulsada a principios de este año por la Presidenta Claudia Sheinbaum, pues son alrededor de 2 mil compañías las que han sacado el sello Hecho en México y que están participando con diferentes esfuerzos en la iniciativa.

Dijo que el trabajo realizado por la iniciativa privada para el lanzamiento de esta campaña contó “con todo el apoyo del Gobierno de México. Se deriva de una reunión que hubo con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, en donde dialogó con los integrantes del CCE con motivo del Plan México cuando se presentó; entonces a raíz de esa conversación, donde les invitó a sumarse y apoyarlo”.

“Se invita a la población a que compre productos Hechos en México. Es el mensaje. Compra lo que hacemos aquí. Tenemos de todo. Por eso somos una potencia exportadora. Si no tuviéramos calidad, no seríamos una potencia exportadora”, dijo.