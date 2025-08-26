ABM celebra cambio en la Comisión

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aprobó y celebró la llegada de Ángel Cabrera Mendoza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y dijo que juntos trabajarán para mantener un sistema financiero resiliente.

“Lo vemos muy positivo, el que podamos tener un liderazgo renovado. Le damos la bienvenida a la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores“, comentó.

Agregó que con él y con todo el equipo del regulador van a trabajar de la mano con el Banco de México (Banxico) para poder lograr los objetivos que les marcó la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que se centran en otorgar créditos a las empresas y cooperación para el desarrollo del Plan México.

El Tip: El próximo lunes 1 de septiembre, entra en funciones Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la CNBV.

“Estamos totalmente de acuerdo en trabajar conjuntamente con la Presidenta de la República para que podamos seguir construyendo esa gran tradición que representa Banco de México. Uno (de los objetivos) es poder prestar más, especialmente a las pequeñas y medianas empresas”, mencionó.

Y el segundo, dijo, es el tema de digitalización, ya que buscan incrementar las transferencias por esa vía y disminuir las transacciones con efectivo.

“En conclusión, la banca mexicana está comprometida con apoyar a Banco de México y al llamado de la señora Presidenta de la República para que podamos celebrar muchos años más de grandes logros de parte del sistema financiero mexicano”, destacó.

Sobre el tema de CIBanco e Intercam Banco, comentó que no han observado alguna conducta o comportamiento inusual en el sector bancario, esto tras los señalamientos a dichas entidades de lavar dinero proveniente del narcotráfico, junto a Vector Casa de Bolsa.

Agregó que buscan que las medidas de Estados Unidos a estas instituciones se lleven a cabo de la manera más armónica y ordenadamente.

“Queremos evitar algún sobresalto en el sector financiero mexicano. El sector bancario opera con completa normalidad”, agregó.

Finalmente, dijo que desde la ABM buscan que CIBanco e Intercam Banco siga operando de acuerdo a su situación.