Grupo Mundo Maya reafirma su compromiso con los ciudadanos y residentes extranjeros, ambos que viven y habitan en Tulum, QRoo

Grupo Mundo Maya (GAFSACOMM) ratifica su compromiso, que desde el mes de enero del presente año viene cumpliendo con los ciudadanos y residentes extranjeros que acreditan y demuestran tal situación, para accesar al Parque del Jaguar sin pago.

Este compromiso que se cumple cabalmente se realizó en su momento, ante representantes de la alcaldía de Tulum y del gobierno del Estado de Quintana Roo, entre otros.

El Parque del Jaguar es un proyecto concebido para proteger el patrimonio natural y cultural de Tulum que, al mismo tiempo, ofrece un espacio de recreación y orgullo para sus habitantes.

Esta medida responde a la convicción de que la comunidad local es la primera en tener acceso a este importante desarrollo turístico.

Con esta acción, Grupo Mundo Maya (GAFSACOMM) reitera su compromiso con los pobladores, consolidando un proyecto inclusivo, accesible, sustentable y en armonía con la naturaleza.

Grupo Mundo Maya (GAFSACOMM) continúa apoyando a la sociedad, garantizando que este proyecto se mantendrá como un referente de conservación, identidad y beneficio para la población local, Quintana Roo y México.

