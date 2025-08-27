Ramírez Cuéllar ve para 2026 presupuesto cercano a 9.5 bdp

El presupuesto de egresos para 2026 rondaría los 9.5 billones de pesos y la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continuará con la disciplina fiscal, aunque el gasto destinado para salud aumentará en el próximo año, dijo el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar.

“Destinaremos alrededor de 9 billones 500 mil millones de pesos o un poco menos. Se busca cumplir con la disciplina fiscal y con la meta del déficit presupuestario de 3.9 por ciento”, comentó en entrevista con La Razón.

Agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca “ser sostenible”. Aún así, explicó, el gasto en programas sociales superará el billón de pesos y gran parte de los recursos se otorgarán a dos programas “insignia”, que son la pensión de los adultos mayores y el programa de la primera infancia. “Desarrollaremos una fuerte inversión en infraestructura”, señaló.

Ramírez Cuellar detalló que se otorgarán más de 900 mil millones de pesos a inversión física; en este sentido, señaló que principalmente se dotará de capital al desarrollo de trenes, a la inversión en infraestructura hídrica y la construcción de vivienda. “Básicamente es la vía de carga en el Tren Maya, el tren México-Querétaro, Querétaro-Monterrey, Monterrey-Saltillo, también el México-Nogales y México-Pachuca”, mencionó.

“Vamos bien y habrá presupuesto suficiente para desarrollar y financiar estos proyectos. Ya se hicieron las licitaciones y 2026 será la derrama económica de una gran cantidad de recursos para poder financiarlos”, dijo.

De acuerdo con el diputado federal, el gasto en el sector salud se incrementará; aunque no precisó cuánto ni en qué porcentaje, dijo que se busca mitigar la falta de medicinas y otras carencias que se encuentran en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del IMSS-BIENESTAR.

Aseguró que la administración de la Presidenta Sheinbaum tiene como meta unificar el sistema de salud y que éste mejore sus condiciones. “Una prioridad importante es el incremento en el gasto de salud, necesitamos darle toda la fuerza financiera para que nos permita la dotación de medicamentos y mejores condiciones laborales de médicos y enfermeras, así como el equipamiento de los hospitales. Habrá un presupuesto mucho más amplio”, dijo. Se quiere acabar “con la difícil tarea” que se han encontrado en el sector salud mexicano.

RATIFICARÁN EL T-MEC. Alfonso Ramírez Cuellar aseguró que 2026 será un año con mayor certeza económica y dijo que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será ratificado, lo que ayudará a fortalecer la región de América del Norte. “Esto permitirá más confianza y que incremente la inversión extranjera y nacional”, explicó.

Añadió que se formará un bloque regional de suma relevancia a nivel global con Estados Unidos y con Canadá y que México ya sabe sortear las adversidades provenientes desde el país vecino del norte, principalmente los aranceles.

Presupuesto de egresos ı Foto: Imagen: La Razón de México