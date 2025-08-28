Apuestan por uso de biocombustibles

Funcionarios de los gobiernos mexicano y brasileño, ayer, en la firma del acuerdo.

México y Brasil refrendaron su relación estratégica bilateral a través de la firma de acuerdos que garantizan la producción de combustibles biodegradables, informó la Secretaría de Economía (SE).

La dependencia detalló que durante la visita a México del vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Geraldo Alckmin, se celebró la firma de una Declaración de Intención en materia de cooperación sobre producción y uso de estos productos ecológicos.

Además, explicó que éstos acuerdos se reflejarán en nuevas oportunidades económicas y de inversiones, así como en aspectos científicos, ambientales y tecnológicos, entre otros.

La firma de los convenios se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con la presencia de su titular, Juan Ramón de la Fuente, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González Escobar, y el Vicepresidente Alckmin.

La autoridades señalaron que tienen el objetivo de impulsar el crecimiento ordenado y regulado de dicho sector en México, mediante la “reconocida experiencia brasileña” en el desarrollo de bioetanol, combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés), el biodiésel y los combustibles sostenibles marítimos.

En el mismo acto, con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se firmó un memorándum de entendimiento entre dicha Secretaría, representada por el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones (Apex), representada por su titular, Jorge Viana.

En su participación, la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raquel Serur Smeke, destacó la relación estratégica entre México y Brasil, la cual, dijo, es de gran relevancia para la región, por lo que la firma de los dos instrumentos es un paso más en el fortalecimiento de esta.