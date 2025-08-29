Chinos ayudan a narcos a lavar dinero: FinCEN

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su siglas en inglés) alertó a instituciones financieras que narcotraficantes mexicanos lavan dinero a través de redes empresariales chinas. Este reporte se dio apenas unos días después de que uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García, se declaró culpable en una Corte de Nueva York.

“FinCEN insta a las instituciones financieras a estar alertas para identificar y reportar transacciones sospechosas potencialmente relacionadas con el uso de redes chinas de lavado de dinero por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México”, señaló la institución.

El Dato: El próximo 8 de septiembre, banqueros mexicanos acudirán a EU para presentar un informe sobre lavado de dinero.

Estas redes, afirmó la dependencia, habrían blanqueado al menos 312 mil millones de dólares en los últimos años.

La oficina, adscrita al Departamento del Tesoro, indicó que dicha alerta respalda la labor de FinCEN para concientizar y contrarrestar los flujos de ingresos relacionados con los cárteles de la droga.

“El Departamento del Tesoro se compromete a contrarrestar la actividad de los cárteles y actores relacionados”, añadió.

FinCEN detalló que los narcotraficantes mexicanos obtienen “grandes ganancias” por sus actividades ilícitas, pero que no pueden ingresar el dinero en los bancos mexicanos, ya que la legislación limita los depósitos en efectivo.

A la par, hay multimillonarios chinos que no pueden enviar grandes cantidades de su dinero al extranjero, ya que el gobierno del gigante asiático lo prohíbe.

Ante esta situación, las redes de lavado de dinero aprovechan para comprar las ganancias de los cárteles y los mueven a las cuentas de los millonarios chinos. Ambos capitales quedan en cuentas diferentes, así el dinero de los delincuentes queda bancarizado, los millonarios obtienen cuentas cuantiosas en el extranjero y las redes generan una ganancia por la labor.

Explicó que las redes suelen reclutar a miembros de la sociedad china en Estados Unidos o de otras poblaciones para que participen en sus operaciones de blanqueo de capitales y actúen como “mulas de dinero” en territorio estadounidense.

“En Estados Unidos, parecen haber reclutado cada vez más a estudiantes chinos de universidades estadounidenses, y algunos de estos estudiantes podrían haber continuado participando en las operaciones de las redes después de graduarse”, lamentó el FinCEN.

Señaló que estas redes pueden dirigirse especialmente a personas con visas de estudiante, ya que a menudo a los ciudadanos chinos se les restringe la obtención de ciertos tipos de empleo legal.

De acuerdo con la institución federal, estas redes también reclutan a empleados y directivos de entidades financieras estadounidenses, cuestión que facilitaría el ingreso de “dinero sucio” al sistema financiero de ese país.

El reporte se publicó ayer, apenas tres días después de que Zambada García se declaró culpable de ser líder del Cártel de Sinaloa, puesto desde el que ordenó homicidios, sobornos a militares, políticos y policías.

El capo puede enfrentar una pena de “cadena perpetua”, aunque ésta será ratificada en enero próximo. Además, deberá pagar una sanción de 15 mil millones de dólares y tendrá que entregar un listado de todas sus propiedades y bienes o estos serán incautados.

