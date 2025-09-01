Remesas caen 4.7% a tasa anual en julio

Los ingresos por remesas que llegaron al país en el séptimo mes del año sufrieron, de nueva cuenta, una caída de 4.7 por ciento a tasa anual, lo que significó una entrada de sólo 5 mil 330 millones de dólares y cuya causa fue una disminución de 8.0 por ciento en el número de envíos, pero un aumento de 3.6 por ciento en el monto promedio, señaló el Banco de México (Banxico).

“En julio de 2025 los ingresos por remesas exhibieron un retroceso anual de 4.7 por ciento, resultado neto de una contracción de 8.0 por ciento en el número de envíos y de un incremento de 3.6 por ciento en el monto de la remesa promedio”, indicó.

Asimismo, en el acumulado de enero a julio, llegaron al país 34 mil 889 millones de dólares, mientras que, en el mismo periodo de tiempo ingresaron 36 mil 919 millones de dólares, es decir, también hubo una contracción de 5.49 por ciento por un menor número de remesas y del monto del envío promedio.

No obstante, en la comparación mensual entre julio y el mes inmediato anterior se observó un incremento de 2.5 por ciento en la llegada de remesas, pues en el sexto mes de año en curso sólo llegaron 5 mil 199 millones de dólares, este aumento fue originado por un mayor número de remesas y porque la cantidad de dólares también se incrementó.

“En los últimos doce meses (agosto 2024 – julio 2025), el flujo acumulado de los ingresos por remesas resultó de 62 mil 716 millones de dólares, inferior al monto acumulado a doce meses de junio pasado de 62 mil 979 millones de dólares (julio 2024 – junio 2025)”, destacó Banxico.

Las remesas enviadas desde México al exterior se situaron en 100 millones de dólares, de igual forma, sufrieron una contracción de 9.0 por ciento respecto al mismo mes del año pasado por un menor número de remesas, aunque la remesa promedio tuvo un incremento.

“Durante enero – julio de 2025, los egresos por remesas acumularon 687 millones de dólares, cifra menor a la de 796 millones de dólares que se observó en el mismo lapso de 2024 y que significó una reducción anual de 13.7 por ciento”, señaló el banco central.

Luego de los resultados por ingresos y egresos, el superávit de la cuenta de remesas se ubicó en 5 mil 230 millones de dólares, aunque fue inferior a los 5 mil 483 millones de dólares que se registraron en julio de 2024; mientras que, en el acumulado de los primeros siete meses del año, el saldo también fue menor pues alcanzó los 34 mil 202 millones de dólares cifra por debajo de los 36 mil 123 millones de dólares del mismo lapso, pero del año pasado.

