Baja confianza de empresarios 3.4 puntos

En agosto de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran, fue de 49.3 puntos, lo que representó una caída anual de 3.4 puntos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Con esta última observación, el indicador suma seis meses seguidos por debajo del umbral de los 50 puntos”, destacó el instituto, que señaló además que en su comparación mensual, éste tuvo un alza de 0.4 puntos.

De acuerdo con el Inegi, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) y los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se construyen con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE).

El Tip: la mayoría de las series económicas se ve afectada por factores estacionales y de calendario, explica el Inegi.

“Estos presentan la opinión de las y los directivos empresariales de los sectores: Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y Servicios privados no financieros, sobre la situación económica del país y de sus empresas”, destacó.

Bajo este contexto, indicó que en el octavo mes de este año, y con cifras desestacionalizadas, el ICE de Industrias manufactureras fue de 49.4 puntos, mismo nivel que el de julio pasado. “Con este dato, el indicador se sitúa, por sexto mes consecutivo, por debajo del umbral de los 50 puntos”, señaló.

Por su parte, el ICE de Construcción fue de 46.2 puntos; en el octavo mes de 2025 decreció 0.9 puntos en su comparación mensual. “Con este dato, el indicador se mantiene, por 12 meses consecutivos, por debajo del umbral de los 50 puntos”, aseguró el Inegi.

Añadió que durante agosto pasado, el ICE de Comercio aumentó 1.4 puntos con relación al mes previo y se ubicó en 48.5 puntos. De esta manera, explicó que el indicador se coloca, por sexto mes seguido, por debajo del umbral de los 50 puntos.

Por otro lado, en el mismo mes de referencia, el instituto de estadística informó que el ICE de Servicios privados no financieros creció 0.3 puntos con relación al mes inmediato anterior y se estableció en 50.4 puntos. “Con este dato, el indicador se sitúa, por segundo mes consecutivo, por arriba del umbral de los 50 puntos”, concluyó.