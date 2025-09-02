Este es el precio del dólar HOY martes 2 de septiembre de 2025

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano continúa por debajo de las 19.00 unidades por dólar, si bien al inicio de este día inició con una leve depreciación.

De esta forma, este martes 2 de septiembre la moneda nacional se cotiza en 18.8517 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el lunes 1 de septiembre en 18.6438 pesos por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.6460 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.6440 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este martes 2 de septiembre:

Afirme : 17.80 a la compra – 19.30 a la venta

Banco Azteca : 17.50 a la compra – 19.04 a la venta

Banco de México , FIX del lunes: 18.646

Bank of America : 17.7936 a la compra – 19.8807 a la venta

Banorte : 17.40 a la compra – 19.00 a la venta

BBVA Bancomer : 17.78 a la compra – 18.93 a la venta

Monex : 17.89 a la compra – 19.77 a la venta

Citibanamex: 18.04 a la compra – 19.08 a la venta

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este martes 2 de septiembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.83 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am