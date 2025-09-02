HSBC anuncia a Multiva como su nuevo fiduciario

El banco HSBC anunció a su homólogo Multiva como el nuevo administrador de sus fideicomisos, esto como consecuencia de que este último adquirió el negocio fiduciario de CIBanco.

“HSBC México informa al público inversionista que a partir del lunes 1 de septiembre de 2025, Banco Multiva desempeñará el cargo de Representante Común en relación con los certificados bursátiles”, señaló en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Multiva ahora administrará los fideicomisos HSBC 17-2, HSBC 20-2, HSBC 24, HSBC 24D y HSBC 24-2, emitidos por el propio HSBC y que se encuentran actualmente en circulación. “Lo anterior es resultado de los recientes anuncios sobre la adquisición de la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco por parte de Multiva”, añadió.

100 mdd inyectará Kapital a su nuevo grupo financiero

Del mismo modo, BlackRock México Manager II, dio a conocer que algunos de sus fideicomisos serán administrados por Banco Multiva y Banco Citi México, sustituyendo también a CIBanco. Esta situación derivó de una asamblea con los tenedores de sus bonos certificados bursátiles pertenecientes a proyectos de inversión no amortizables Serie A y Serie B y reconocidos con las claves de pizarra “BLKAGPI 18D” y “BLKAGPI 23D”.

“Mediante resoluciones unánimes de tenedores aprobadas fuera de Asamblea General de Tenedores de fecha 21 de julio de 2025, por virtud de las cuales, entre otros asuntos, se aprobó la sustitución y, en consecuencia, remoción de CIBanco como fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número CIB/3143”, señaló BlacRock.

Agregó que el pasado 28 de agosto se celebró el convenio de sustitución fiduciaria entre CIBanco, en su carácter de fiduciario sustituido; Citi, en su carácter de fiduciario sustituto, y al final BlackRock, en su carácter de fideicomitente.

Informó además que en virtud de los acuerdos adoptados en las resoluciones unánimes y la celebración del convenio de sustitución de institución fiduciaria, estarán llevando a cabo los actos necesarios y/o convenientes para actualizar la inscripción respectiva en el Registro Nacional de Valores.

Las actuales sustituciones derivaron de las acusaciones a CIBanco, Vector Casa de bolsa y de Intercam Banco por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico mexicano. Los señalamientos los realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde su unidad de inteligencia, conocida como Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

ADIÓS INTERCAM BANCO. Kapital Bank señaló que adquirió los activos de tres de los negocios del Grupo Financiero Intercam: Intercam Banco, Casa de Bolsa y Fondos. Esta situación se dio tras haber comprado el negocio fiduciario de la entidad hace unos días. “Con esta operación, Kapital evoluciona y se convierte en Kapital Grupo Financiero, dando un paso decisivo para transformar las finanzas en México”, detalló la firma.

Finalmente, anunció que para impulsar a su nuevo grupo financiero, inyectará 100 millones de dólares para fortalecer la operación proveniente de Intercam.