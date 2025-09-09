Presupuesto ‘austero’ para 2026, estiman

México tendrá un presupuesto ‘austero’ para 2026, ya que los ingresos del país son “muy limitados”, así lo mencionó Pedro Tello, experto en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur) espera mayor inversión en infraestructura y que los recursos mejoren las condiciones del 99.2 por ciento de los negocios familiares.

En entrevista en el programa Al Mediodía con Solórzano de La Razón, Tello comentó que además prevé una “fuerte” fiscalización para los contribuyentes, ya que es la “única” manera en que el Gobierno ha podido recaudar dinero sin la necesidad de crear una reforma fiscal.

El Tip: El Paquete económico para el próximo año deberá ser aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre e incluye la Ley de Ingresos, Egresos y la Miscelánea fiscal.

“Ya no hay de otra, no habrá de otra, tendrá que ser un presupuesto austero en materia de inversión, tendrá que ser un presupuesto muy cuidadoso en la asignación de dinero para la cobertura de los programas sociales”, comentó el analista.

Agregó que será un presupuesto en el que van a “cargar fuertemente” sobre las empresas y personas físicas para asegurar que se esté pagando lo que se debe pagar en términos de impuesto.

“Y por esa vía tratar de mantener a flote las finanzas públicas. Es un presupuesto difícil con estrecho margen para el gobierno federal… Diría con una labor de vigilancia muy intensa sobre contribuyentes”, añadió.

Además, dijo que se buscará reforzar los ingresos a través de las aduanas, ya que aseguró que muchas mercancías se “dejan pasar” y no pagan “lo justo” por su ingreso al país.

8.7 bdp estima Hacienda que serán los ingresos en 2026

BUSCAN MÁS INVERSIÓN. Por su parte, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur), señaló que esperan que se genere una mayor inversión en infraestructura.

“Que obviamente se administre y se establezcan mecanismos para reducir todo lo que es la tramitología, que son bases fundamentales para que se pueda superar cualquier situación especialmente en materia económica y que parte del presupuesto que se presenta esté enfocado en mejorar las condiciones del 99.2 por ciento de las unidades económicas que son los negocios familiares”, dijo a medios de comunicación.

Agregó que además de inversión, esperan mayor vinculación de México con el extranjero, el uso de herramientas digitales, y un uso de los recursos para estructura y aspectos fundamentales en cuanto a la disminución de la corrupción y de cualquier otro tipo de actividades ilícitas.

“Ahí vamos a estar viendo cómo se fortalecen las instituciones y especialmente pues cómo podemos mejorar las condiciones de los negocios familiares”, comentó.

Dijo además que existen grandes áreas de oportunidad y proyectos que están impulsándose como el Plan México, el cual no sólo requiere del recurso humano, sino también del recurso económico y es ahí es donde van a ver cómo se depara este presupuesto.

“Y por supuesto también en la materia aduanera fortalecer aspectos de facilitación. La facilitación va de la mano con los controles”, dijo.

En este sentido dijo que “los embudos” que se pueden generar en las aduanas tienen un costo alto para los importadores y exportadores que “hacen bien las cosas” y que eso hay que mejorarlo.

“Entonces, tenemos que ver la manera en la que esa ley se enfoque en disminuir e identificar de manera precisa a los que llevan a cabo una mala práctica y que se den sanciones ejemplares para ese tipo de personas tanto físicas como morales”, concluyó.