Certifican aeronave 100% mexicana

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó el primer avión 100 por ciento mexicano: Halcón 2, primera aeronave ligera deportiva, la cual llevará el sello Hecho en México y que recibió la certificación 001 para una aeronave fabricada en el país, “volvemos a la aviación. México vuelve a producir y levanta el vuelo. Y nos va a ir muy bien, vamos a llegar muy lejos”, indicó.

El funcionario federal señaló que, Halcón 2, es la primera aeronave diseñada y fabricada en el país desde 1957, y que el proyecto lo inició la empresa guanajuatense Horizontec desde hace 11 años y gracias al trabajo conjunto de la dependencia que encabeza y de la Agencia Federal de Aviación Civil se pudo expedir el certificado.

Marcelo Ebrard, titular de la SE, realiza vuelo de prueba en avión certificado, ayer en el AIFA. ı Foto: Especial

Explicó que la nueva aeronave es ejemplo de la innovación tecnológica que México puede realizar, ya que es más ligera, su costo es tres veces menor que un avión Cessna, “tiene una autonomía considerable de más de mil 100 kilómetros y su gasto de combustible es más eficiente… Estamos muy complacidos de esto. Significa el regreso de México a la fabricación de aeronaves propias”.

12° lugar ocupa México como productor de aviación en el mundo

Asimismo, dijo que actualmente el país se encuentra en la posición 12 en la construcción de fuselajes, turbinas y la electrónica de aeronaves, pero se busca alcanzar el número 10. “México es el productor número 12 de aviación aeronáutica, en general, a nivel mundial y se espera que lleguemos a ser el décimo”.

Ebrard Casaubón aseguró que la empresa radicada en Celaya, Guanajuato ya tiene alrededor de 18 pedidos, cuenta con una línea de producción montada y a raíz de la emisión del certificado espera que crezca incluso en el mercado de exportación.