Pymes en MeLi movilizan casi 1.0% de la economía

Mercado Libre, dio a conocer el estudio Efecto Meli 2025, en el que señaló que los emprendedores y las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) movilizaron cerca de 15 mil 029 millones de dólares; es decir, 0.81 por ciento, o cerca de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)

Nacional.

David Geisen, director general de Mercado Libre México y SVP Marketplace Hispanos, explicó que estos 15 mil millones de dólares en transaccionalidad es tanto en la compra directa, como en el procesamientos de pagos de las Pymes a través de las soluciones del ecosistema.

El Dato: Durante 2024 Mercado Pago procesó más de 9 mil 200 millones de dólares en ventas por las Pymes que incorporaron alguna solución de pago de la firma,

En conferencia en el marco del Mercado Libre Experience 2025, Geisen sostuvo que las pequeñas y medianas empresas generaron alrededor de 33 mil empleos directos, gracias a sus operaciones de e-commerce.

“Nuestro foco es claro: queremos construir soluciones locales que resuelvan desafíos reales: logística, pagos, crédito, que permitan a las Pymes operar en la economía digital. Los datos muestran que Mercado Libre es uno de los motores de crecimiento para las Pymes mexicanas al aumentar la actividad económica, impulsar la generación de empleo y acelerar la inclusión financiera”.

63% de Pymes en MeLi observó un aumento en sus ventas

Al presentar, su estudio Lo Mejor de México, el efecto social y económico de Mercado Libre en los emprendedores y las Pymes mexicanas, más de un millón de pequeñas y medianas empresas mexicanas operan dentro de todo el ecosistema de Mercado Libre.

Y para el 45 por ciento de las pequeñas y medianas empresas que operan en el marketplace, su principal fuente de ingresos proviene de las ventas que generan a través de la plataforma.