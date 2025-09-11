Sube 6.1% la llegada de turistas internacionales a México en julio y el gasto invertido

En julio, la llegada de turistas internacionales ascendió a 4 millones 245 mil 420 personas, un incremento de 6.1 por ciento respecto al mismo mes de 2024; además, el gasto total que realizaron en territorio nacional también mostró un crecimiento de 9.2 por ciento, es importante destacar que del total de visitantes internacionales que llegaron al país, este rubro representó el 50.5 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En julio 2025, ingresaron al país 8,405,393 visitantes, 12.3% más que en julio 2024. De estos, 4,245,420 (50.5%) fueron turistas internacionales.



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/aCkUwrCkMq



📊 Explora los datos: https://t.co/5VtJi259W9 pic.twitter.com/7FUeEwc3pU — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 11, 2025

Asimismo, los turistas de internación, es decir, aquellas personas que residen en el extranjero, pero visitaron México y pernoctaron por lo menos una noche en algún destino del territorio nacional, también mostraron un crecimiento de 3.2 por ciento, pues en julio del año pasado llegaron 2 millones 352 mil 483 y para este año, 2 millones 428 mil 821 personas.

Del total de turistas internacionales, los turistas de internación por vía aérea también aumentaron a tasa anual, pues en julio del año pasado fueron un millón 948 mil 641 personas y para este año fue de 12 mil 741 turistas más, lo que representó un crecimiento de 0.7 por ciento, destacó el instituto de estadística.

Respecto al gasto total que realizaron los turistas internacionales se registró un incremento de 9.2 por ciento y representó el 90.9 por ciento de los ingresos totales de divisas. En julio del año en curso, las personas gastaron 2 mil 728.2 millones de dólares, es decir, 230.7 millones de dólares más.

Por su parte, los turistas de internación también mostraron un gasto mayor total respecto a julio de 2024, pues pasó de 2 mil 293.1 millones de dólares a 2 mil 508.8 millones de dólares, lo que representó un acrecentamiento de 9.4 por ciento, es importante destacar, que este rubro generó 83.6 por ciento de los ingresos por turismo.

A su vez, los turistas de internación por vía aérea hicieron un gasto total de 2 mil 341.2 millones de dólares, un incremento de 9.5 por ciento a tasa anual, y representaron el 78 por ciento del gasto total de los turistas internacionales a México.

Finalmente, respecto al gasto medio, los turistas internacionales egresaron 642.63 dólares por persona, un aumento de 2.9 por ciento respecto de julio de 2024; los turistas de internación también registraron un incremento de 6.0 por ciento pues pasaron de 974.77 dólares a mil 032.94 dólares; y a su vez, los que ingresaron al país vía aérea transitaron de mil 097.49 dólares a mil 193.64 dólares, es decir, un crecimiento de 8.8 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR