Total Play coloca Cebures por 3,000 mdp

La empresa de telecomunicaciones, Total Play, que ofrece servicios de acceso a Internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes 100 por ciento de fibra óptica, anunció que emitió Certificados Bursátiles (Cebures) por un monto de 3 mil millones de pesos, a un total de mil 093 días y una tasa de interés de TIlE + 320 puntos base.

De acuerdo con la compañía, los recursos de la colocación serán utilizados para amortizar emisiones previas de Cebures, así como para fortalecer el capital de trabajo de la compañía y otros usos corporativos.

“La emisión representa un voto de confianza de la comunidad financiera en la creciente generación de efectivo de Total Play, en la solidez financiera de la compañía y en las favorables perspectivas del negocio”, destacó la empresa a través de un comunicado.

Mil 093 días, la duración de la colocación del Cebure

Total Play es un proveedor líder de Triple Play en México que, gracias a la más amplia red de fibra óptica directa al hogar en el país, ofrece entretenimiento y servicios tecnológicamente avanzados con la mayor calidad y velocidad en el mercado.

Es importante recordar que Total Play es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.

Es importante destacar que cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas.

Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento.